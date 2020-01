El diputado Américo De Grazia (La Causa R-Bolívar) afirmó este viernes que el alto mando militar alcanzó a un acuerdo con el grupo guerrillero ELN para «recuperar» las zonas mineras tomadas por pranes y que ello conllevó a una nueva masacre que ha dejado el saldo, hasta ahora, de 8 muertos.



En conversación telefónica con ND, De Grazia señaló que «se presume que puedan haber fácilmente 20 muertos, pero generalmente los muertos nunca aparecen».

«Para que se entienda el entramado, es que el ELN ha llegado a un acuerdo con el alto mando militar para recuperar las minas y ponerlas al servicio del régimen de manera completa desde el punto de vista financiero y político. El régimen tiene un acuerdo con el ELN de protección mutua, entonces tienen que sustituir a los pranes en su operatividad para darle paso al ELN», señaló De Grazia.

El parlamentario, actualmente en el exilio, explicó que desde el miércoles comenzó la operación y que se reportaron enfrentamientos en la localidad de La Becerra, que comunica a El Manteco con El Callao y en «el kilómetro 17, San José de Hacha, Campo Bolivariano». «Todo eso es hoy un campamento de guerra entre los pranes y el ELN».

Dijo que los pranes se hacen llamar «El Sistema» y que los guerrilleros del ELN se califican como los «Pata e’ goma». Señaló que han sido los habitantes de dichas zonas lo que denunciaron la masacre que él ya había reseñado en su cuenta de Twitter.

«8 muertos en El Manteco. Desafortunadamente se registra una nueva masacre en las zonas mineras. Enfrentamiento por el control del #OroDeSangre entre el ELN (Los pata e goma) y los Pranes, (el Sistema). Se presume qué hay más de 20 muertos, hasta ahora», posteó en Twitter.

De Grazia agregó toda la zona minera al sur del país está siendo dominada por el pran alias «El Ciego», pero que a los «elenos» (del ELN), le dieron la tarea de darlo de baja y que desocupara la zona».

«La operación fue el miércoles pasado. Los elenos tomaron la alcabala que tienen los pranes en el km 17. Y tomaron prisionero a uno de los miembros de El Sistema llamado El Puga. Lo enviaron con el mensaje de que se salieran del área porque iban a entrar. Y El Sistema dio la orden de atacar y secuestraron un camión en la Plaza Bolívar de El Manteco y lo llenaron de refuerzos (delincuentes) y se fueron a la zona a atacar a los elenos y estos, entiendo, estas primeras batallas la llevan ganadas», contó el diputado.

«Pero la batalla continúa. La banda de El Ciego no pretende liberar el área. Eso es lo que me comentan los productores de la zona que han tenido que pagar vacuna a ambos bandos», acotó.

Cuestionado sobre si los pranes pudieran ahora ir en contra el gobierno por la orden de desocuparlos de las zonas mineras, precisó que los delincuentes «no tienen consciencia política», mientras que los del ELN sí, por lo que (los pranes) no son confiables. «Ningún pran va a inmolar su vida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o Cilia Flores», indicó.

«Los pranes llegaron inoculados por el régimen en la época de Chávez cuando era Rangel Gómez gobernador de Bolívar y a su vez presidente de la CVG. Ellos inocularon a los pranes para que le contaran los dividendos a los enchufados o al régimen o a la revolución. Debo recordar que los pranes no tienen consciencia política y por eso no van a combatir al régimen por razones políticas, sino porque los están combatiendo a ellos. Los pranes no son confiables desde el punto de vista político», señaló.

El ejército no es inocente

A su vez, De Grazia acusó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de estar consciente y al tanto de la operación contra los pranes.

«Él está operando detrás de bastidores en esta guerra campal que existe en el Arco Minero del Orinoco y que se extendió a la Amazonía y Delta Amacuro, ocupando prácticamente el 50% del territorio nacional», expresó.

La periodista Anaisa Rodríguez colaboró en este despacho.