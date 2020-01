Mi reloj marcaba las 7:79 a.m. cuando me topé con la primera lista de acceso que tenía un coronel en la entrada del Palacio Legislativo. Hablaba por teléfono indicando a un superior que el dispositivo de seguridad estaba instalado desde las 5 de la mañana. Y me indicó que debía ir al Teatro Principal para acreditarme como periodista. La lista que él tenía en sus manos no era de periodistas. Era una lista de diputados, con los nombre y fotos de los que no podían entrar a la AN.

Juiciosamente caminé 3 cuadras hasta llegar al Teatro Principal, ese que queda en la Plaza Bolívar. A esa hora ya los abuelitos hacían largas colas para comprar con el Petro; me dirigí a la sala dispuesta para «acreditación de medios nacionales e internacionales». Todo parecía normal… pero sería el inicio de un sube y baja que no terminó nunca.

—Hola buenos días. Estoy en la lista de prensa de AN, pero me mandaron para acá a acreditarme…

—Hola linda, dame tu cédula para buscarte…

_ (…)

—No, no estás. Tienes que preguntar bien porque en esta lista no estás.

—Gracias

Ni estaba ni iba a estar nunca. Pude ver que la lista que ellas tenían era una lista suministrada por el Minci, donde VTV, Antv, Telesur, RT, AVN y emisoras y otros medios que no pude ver eran los únicos acreditados para poder ingresar y darle cobertura a las elecciones de la junta directiva de la Asamblea Nacional para el período 2020-2021.

Acto seguido, llamé a la encargada de prensa de la AN para que me indicara qué hacer…

—Pajaritos. Vente. Allá es chavismo.

¡Bingo!, pensé. Sin saber que sería el segundo baja el telón del día; caminé rápidamente hasta Pajaritos. Ya habían más efectivos de la GNB y de la PNB en las calles que conducen al Palacio. Al llegar a Pajaritos, ya estaban unos 20 periodistas de CNN, Telemundo, Tal Cual, El Pitazo, Caraota Digital, Tv Venezuela, Vivo Play, Caracol, Blu Radio, Globovisión; acompañados de técnicos y camarógrafos esperando instrucciones para poder ubicarse.

La convocatoria de prensa fue a las 8:30. a.m. «Puntual».

Eran las 8:25 a.m. y ninguno de nosotros sabía qué hacer. En escasos minutos nos saludó el jefe de prensa de la AN, Edward Rodríguez y le informé que había ido al Teatro y no tenían idea de que nosotros estábamos acreditados.

—Bueno, vamos a llevar nuestra lista, porque ya la acreditación no es por aquí. Vamos todos hasta allá…

Y eso hicimos, más de 30 periodistas y su equipo de técnicos, fotógrafos y camarógrafos subimos hasta la Plaza Bolívar.

Ya en ese momento, otros estaban buscándose en la lista para poder acreditarse. Cada uno de nosotros pasó y efectivamente era la misma lista. Solo que ahora tenían a un lado la de los diputados que no podían entrar a la AN. Esa lista sí estaba en los puntos de control…

Tras esperar unos 30 minutos, nos dimos cuenta de que nadie estaba en la lista, de que nadie iba a subir la lista y debíamos decidir qué hacer…

—Esta lista fue una depuración que hicimos ya que la que teníamos era de 387 periodistas, técnicos y camarógrafos que iban a entrar y allí no caben todos. Hicimos una reducción hasta 100 para que puedan entrar todos.

—Sí, redujeron tanto que desaparecieron los medios.

No había nada que hacer, sino seguir esperando. Ya habían pasado casi dos horas y aún no se resolvía el tema de ingreso de periodistas. Nadie acreditado. No estábamos en ninguna lista oficial de acceso, así como estaban los trabajadores del Palacio, prensa AN y seguridad.

Era evidente que el control de la sesión inicial del año lo tenía la GNB. Fuimos de nuevo todos a la entrada principal de la AN, donde ya se encontraban decenas de equipos antimotín de la GNB. Ellos sí sabían que no nos iban a dejar entrar.

—La lista es la que ellos tienen. Hay que esperar que nos den su lista para poder darles ingreso, dijo un coronel que estaba a cargo.

Esperando y esperando que bajaran la lista siguieron pasando los minutos. Empezaron a llegar diputados y a presentar sus credenciales. Les tomamos declaraciones y poco a poco empezaron a llegar más guardias y más PNB. Acto seguido se cayó la señal de Movistar y Digitel. Sabíamos lo que estaba pasando, no querían que nadie supiera lo que iba a suceder en el hemiciclo.

El sol comenzó a cansarnos… Ángel Medina, Ismael León, Carlos Valero, Carlos Prosperi, Eustoquio Contreras, Stalin González, Juan Pablo Guanipa, representantes diplomáticos de Francia, México y Brasil fueron entrando al presentar sus credenciales.

Faltaban diputados, pero no rumores de traición

Al pasar las horas, colegas tuvieron acceso gracias al wifi portátil a información que se estaba generando dentro del Palacio

—Duarte se vendió y no va a votar por Guaidó. No quieren dejar entrar a diputados, no dejan pasar a diputados de Amazonas en El Chorro…

Como fueron llegando uno a uno es difícil determinar la cantidad de parlamentarios que logró ingresar a la AN sin problemas, pero no eran todos. Así que un grupo de periodistas caminó dos cuadras abajo para ver qué estaba pasando, ya eran las 11 de la mañana, hora que fijaron para la instalación de la sesión.

Nos encontramos con que más de 50 diputados estaban intentando pasar el primer cordón de seguridad. Allí estaba Juan Guaidó junto a Delsa Solórzano, Nora Bracho, Amelia Belisario, Dennis Fernández, Rafael Veloz, María Beatriz Martínez, Marialbert Barrios y otros.

Realicé algunas entrevistas y todos condenaron lo que estaba sucediendo.

«Solo quieren evitar lo inevitable», «dictadura», «Vemos como siguen violando los derechos», «No sabemos nada de ningunos diputados que se vendieron», «La dictadura solo quiere impedir que se visibilice lo que va a pasar, vamos a ratificar a Juan Guaidó como presidente de la AN y presidente encargado», «Condenamos que ustedes no puedan ejercer su labor hoy, son nuestros héroes»…

Fueron algunas de sus impresiones, pero seguíamos sin entrar.

La defensa de la GNB

A las 12:40 del medio día, intentó ingresar Juan Guaidó con su esposa y otro grupo de diputados y diputadas y esa fue la gota que esperábamos para actuar. Tras entonar el Himno Nacional, decenas de periodistas empezaron a grabar lo que fue el inicio de una golpiza que viví en carne propia.

Los guardias impedían el paso de Guaidó y quienes lo acompañaban, escoltas, fotografos, periodistas y Guaidó, todos quedamos aplastados para poder ingresar. Y la GNB hizo su mejor labor. Empezaron a empujarnos con los escudos, unos hacia adentro y otros hacia afuera, para hacer especie de un sandwich humano, en el que resultaron varias mujeres golpeadas, entre ellas la diputada Nora Bracho.

Cada quien se defendió como pudo, mientras a los alrededores el periodista de VTV Luis Hugas entró con una bolsa de comida a la AN, en su moto, con más poder que un diputado y con apoyo de la PNB.

Pedro Carvajalino se reía a carcajadas y grababa videos desde la tanqueta mientras sucedía la golpiza.

Ya en este punto, muchos nos resignamos a que no íbamos a ingresar, así que tomamos agua y descansamos bajo el sol inclemente a esperar lo que iba a suceder. Ya Guaidó había entrado y debía iniciar la instalación…

Sin señal, sin cuórum, sin votos

Decidí caminar hasta el piquete de la esquina El Chorro para entrevistar a los diputados de Amazonas que no pudieron ingresar.

«Al llegar nos encontramos con un piquete de la GNB. Tenían un listado donde decía que estabamos inhabilitado el diputado Julio Ygarza y el dipiutado Simón Calzadilla, o sea que no tuvimos acceso al Palacio por razones obvias del régimen (…) están buscando la manera de salvaguardar los votos que compraron con los diputados pero los números no le dan. ¿Cuál es el miedo? Si el régimen puede tener su plancha que se mida con su plancha. ¡Nuestro candidato es Juan Guaidó como presidente encargado para este nuevo período», dijo Romel Guzamana (VP-Amazonas).

«La línea es que sino pasa un diputado no van a sesionar. Estamos esperando instrucciones, pero no hay señal y son 5 piquetes y no han dejado pasar a varios diputados, y si faltan diputados sesionaremos con el pueblo».

Inmediatamente me informaron que se estaba juramentando el diputado Luis Parra como presidente de la AN, junto a Franklyn Duarte y Gregorio Noriega. ¿Dónde está Guaidó? ¿Votaron? ¿Qué estaba pasando?

Fue el diputado Ángel Alvarado el primero en salir una hora después y explicarnos: «Eso fue un desastre. Nadie votó, Guaidó nunca entró, él (Parra) se levantó y se autojuramentó, No había cuórum», dijo consternado a representantes de la prensa que estábamos en ese punto.

Nora Bracho, Delsa Solórzano y otros diputados llegaron caminando hasta ese punto, las parlamentarias estaban sudadas, golpeadas y decepcionadas. «Nunca nos dejaron entrar al hemiciclo. Nos arrastraron. Nos golpearon, fue horrible, me siento mal», dijo entre sollozos una de ellas.

Instalación: El Nacional

Con más nada que hacer frente al piquete de la GNB, me trasladé con un grupo a la sede de El Nacional, donde se realizaría la sesión con Guaidó y no fue sino hasta las 5:35 de la tarde cuando se dio inicio a la instalación.

En este punto, ya sabíamos que varios diputados entre ellos Manuel González, suplente de Américo De Grazia; William Gil (Cuentas Claras-Carabobo), Franklyn Duarte, Freddy Paz, Negal Morales (AD), Kerrins Mavarez, Lucila Pacheco, Luis Loaiza y Richard Arteaga votaron a favor de Luis Parra como presidente de la AN.

Fue la diputada Solórzano la encargada de presentar la plancha que posteriormente resultó electa con 100 votos: Juan Guaidó como presidente, Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente, Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente, Angelo Palmeri como secretario y Jorge Luis Cartaya subsecretario.

Juan Guaidó: Derrotamos contundentemente las pretensiones de la dictadura

“Ha sido un año muy duro, de lucha (…) Yo lamento profundamente el bochornoso show impulsado por la dictadura (…) Es injusto que en Zulia a esta hora no haya electricidad en gran parte del estado, así como en el oriente. Que el 83% de la población en sus casas se les fue el agua. Venezuela necesita una respuesta y los venezolanos hoy necesitan quién asuma la responsabilidad. Ustedes no merecen eso, y les pido perdón. Asumimos la responsabilidad que tenemos hoy los diputados, los dirigentes y que no es momento de estar repartiendo culpas (…) Aunque no es suficiente hoy derrotamos contundentemente a la dictadura, agregan a su triste expediente la consolidación de la dictadura».

Expresó que este 2020 es una segunda oportunidad para Venezuela. “Hoy no dudamos que somos mayoría, y que la podemos ejercer para lograr el cambio en Venezuela (…) Hoy vimos la locura y el desespero de una dictadura de un régimen que ni tiene votos. Tenemos que estar atentos. todos queremos un desenlace lo mejor posible. Luego de hoy, ¿qué va a decir la dictadura? El martes día de sesión, este Parlamento va a sesionar el martes a las 10:00 a.m. en el Palacio Federal Legislativo”, enfatizó, al tiempo que anunciaba su separación de la militancia en Voluntad Popular.

Tras casi doce horas de intentar cubrir la sesión, terminó el víacrucis del 5 de enero a las 7:40 de la noche.