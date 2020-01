Luego de que la presidenta de la misión chavista Venezuela Bella, Jacqueline Faría, afirmara que ciudades como Maracaibo han sufrido una «transformación», usuarios en Twitter increparon a la funcionaria, señalándole de «embustera».



«Hay municipios donde la recaudación no les permite una actuación impactante, y otros con mucha capacidad de ejecución. Entonces vemos la transformación que ha sentido y que ha impactado en Maracaibo, en Barquisimeto, en Valencia, en Caracas, en Coro, que son metrópolis», señaló Faría en el programa Al Aire de VTV este viernes.

Y en ese sentido, en la red social reaccionaron:

«¿Cuál transformación en Maracaibo? Será el maquillaje en Maracaibo, ¿o creen que con unos potes de pintura solucionan inseguridad, desidia, salud, falta de servicios? Nada está bello en Maracaibo, falsa», dijo el twittero Jeancast.

«Quitan la luz 5h diarias, no hay agua, el alumbrado no existe, semáforos no funcionan, el aseo tiene 1 mes que no pasa, pero lograron una «gran transformación» . Cínicos, incapaces, corruptos, desvergonzados mamarracho», expresó por su parte @cadula.

«Esa bicha está bien fumada. Embustera y la moderadora comiéndose todo lo que dice la Faría. Claro que hay transformación!! La destrucción de la infraestructura de todas esas ciudades, esa es la transformación. Sin luz eléctrica, sin agua, etc, etc…», comentó José Burgos.

«Díganme que han hecho en #Barquisimeto aparte de poner unos paraguas de colores (bien feos por cierto) y que a los 15 días estaban descoloridos. Ah, sí, también arrancaron la calle 17 a la altura del edificio Nacional y se forman unas colas horribles», se quejó Jesús Díaz también en Twitter.

No obstante, a juicio de Faría, dichas ciudades tienen capacidades, «además de todo el recurso que el presidente les da a través de la misión Venezuela Bella».

«Entonces tú ves la recuperación de la plazas, es notable, el esfuerzo ha sido muy importante», acotó.

#31Ene Jacqueline Faría, presidenta de a Misión Venezuela Bella: Se ha visto la transformación en Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Coro, son las Capitales principales que han tenido una gran capacidad de respuestapic.twitter.com/SgC9EMPJLl Vídeo: @VTVcanal8 — Reporte Ya (@ReporteYa) January 31, 2020

Al respecto, en Twitter siguieron las quejas contra la funcionaria chavista:

«Los conductores tenemos la obligación de tomar la vía del Bus Caracas para evitar los huecos existentes en todo el recorrido de la vía y hay además un desorden en la hoyada producto de las camionetas de trasporte que tranca la vía en plena estación del metro!», comentó Jhonny Rodríguez.

«Estamos conmovidos e impactados por la increíble transformación a todo nivel de ciudades y pueblos, en todos ellos ahora, por lo menos hay 1 servicio activo y se lucha para que cuando ese se vaya aparezca algún otro, agua, luz, gas, transporte, combustible, aseo, efectivo, etc», ironizó también José Miguel González.

«Sí. En Maracaibo se ven cosas que no se veían en la cuarta: interminables colas para surtir gasolina, racionamiento por seis horas continuas a cualquier horario (para tomarte por sorpresa), aumento de precios casi a diario en cualquier producto bien sea medicina, alimento o aseo personal, sin olvidar por supuesto la devaluación del dolar. ( $ ) léase dolar, Otra cara’e tabla», dijo Alberto Rangel.

«La mentira descarada es otra señal inequívoca de irrespeto al ciudadano y a instituciones del país. Gracias a politiqueros cara dura, funcionarios degenerados actúan con total impunidad. En cualquier país desarrollado esta mujer estaría presa», fue la reacción de Néstor Rincón.

«Dios que capacidad de mentir tan descaradamente tiene esta Sra. que se ha regodeado con cuanto cargo burocrático han inventado y en ninguno a servido para nada por su mediocridad, venga a cualquier parte de Maracaibo y después hable», indicó WIlmer Guerra.