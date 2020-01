El presidente encargado nombrado por la AN, Juan Guaidó, expresó su apoyo a los contactos de Canadá con el régimen cubano para que éste sea parte de la solución en Venezuela.

«Con respecto a Cuba (…) queremos que sean parte de la solución», dijo Guaidó según reseñó AFP al tiempo en que mencionó que «Hoy en cierta manera están sosteniendo un poco al régimen de Maduro, pero con el acompañamiento adecuado podemos hacer posible que se pongan del lado de la solución”.

Y añadió: “Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para encontrar una solución y permitir una rápida transición”

Sin embargo dichas declaraciones causaron fuertes críticas por parte de usuarios de Twitter, periodistas, medios de comunicación y dirigentes políticos de dentro y fuera del país por considerar que La Habana es parte del problema venezolano y nunca será parte de una solución:

“Cuba nunca va a ser parte de la solución”, dijo el periodista y editor del Panampost Orlando Avendaño.

“Cuando lo dijo Federica Moguerini lo criticamos. Cuando lo ha repetido el Grupo de Lima lo hemos reclamado. Ahora Juan Guaidó repite esto de que «Cuba es parte de la solución en Venezuela». Vamos a decirlo de forma clara esta declaración de Guaidó nos parece inaceptable”, escribieron desde Reporte Confidencial.

“Pretender que Cuba sea parte de la solución de Venezuela sería como si se hubiese pretendido que los Nazis fuesen la solución al «problema judío». La Habana es nuestro Auschwitz. El chavismo nuestro Zyklon B”, opinó el periodista Tom Monasterios.

“La solución a la tragedia de Venezuela, no puede pasar por Cuba. Cuba es el problema!! 20 años y todavía no aprenden??”, cuestionó la coordinadora de Vente Venezuela Gisela Matamoros.

“Por favor Guaidó Cuba es el gran problema, lo que va resolver es a favor de Maduro y lo atornillará en el poder para seguir recibiendo la mesada desde esta colonia venezolana”, aseguró la periodista de El Nacional Marianella Salazar.

“Trudeau sabe que la Milicia Cubana ejecuta Crímenes d Lesa Humanidad, portan Credenciales del Dgcim, entrenan a funcionarios de Inteligencia y mantienen ocupación del Territorio venezolano. Los Cubanos deben ser juzgados por Criminales. Ellos son parte del Problema”, aseveró la activista y abogada Tamara Sujú.

A juicio del ex preso político Lorent Saleh “De Cuba jamás saldrá alguna solución Juan Guaidó. El régimen de Cuba es el problema, el cáncer maldito de América Latina. Mientras la dictadura cubana siga empoderada nuestra región no tendrá estabilidad alguna. Ellos odian los derechos humanos. No entenderlo ya es imperdonable”.

“Cuba puede hacer un gran servicio a la solución de la crisis. Salgan de Venezuela, dejen de torturar y enseñar a torturar, dejen de saquear, amenazar, aterrorizar y vigilar. Vuelvan a la isla y reconozcan su fracaso, su miseria y den la libertad y la democracia a los cubanos”, sentenció el diputado español de Vox Hermann Tertsch.

