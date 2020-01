El abogado Igor Cuotto Arellano indicó este jueves que en Venezuela es necesaria una mediación extranjera que facilite el diálogo entre ambas partes y se llegue a consensos.

“Estamos viendo como el Gobierno no quiere un proceso de negociación serio, siempre ha buscado alternativas para seguir en el poder y desviar las negociaciones con la oposición. Recordemos cuando la AN es dominada por la oposición, nombran un Tribunal exprés, jubilados sin el tiempo de jubilación que eran magistrados, y etcétera. Luego salió esa famosa sentencia con los diputados de Amazonas, e inmediatamente entonces dicen que por haberlos juramentados están en desacato, si pierden una gobernación, nombran un protectorado, si pierden en la AN, nombran una Constituyente, y creo que los ejemplos los hay”, detalló Cuotto Arellano al programa de Áryeli Vera en Unión Radio.

El también especialista en manejo de conflictos internacionales agregó que “el proceso de negociación debe ser dentro de los factores que hay en el país y que quieren ese cambio, deben ponerse de acuerdo y desarrollar la cantidad de estrategias. Esta crisis en Venezuela es producto de la destrucción de las instituciones que sustentan a la democracia. Vimos como en países como Chile, los conflictos tuvieron salidas a través de la vía de la negociación y sobretodo de las instituciones independientes y las leyes de esos países”.

“Vimos como el Parlamento Europeo respalda a Juan Guaidó como presidente de la AN, como órgano escogido para tal. Los periodistas que todos estos días han sido objeto de amenazas y de acciones violentas, creo que hay que darles un reconocimiento porque si no, no se estuviese al tanto de los acontecimientos que han sucedido”

Sobre el diálogo entre Gobierno y oposición, aseguró que “es necesario un mediador cuando la comunicación o relación es mala entre las partes, porque no hay confianza. Porque expresan lo que dicen querer y no resuelven intereses del país. En la situación venezolana es necesaria una mediación que facilite la conversación, promueva una agenda, y se permita destrabar los problemas y que no se queden encadenados en sus intereses. En la iniciativa de Oslo uno de los errores es que no se hizo un texto único de intereses, que quería cada una de las partes”.

Por su parte, el sociólogo Tulio Monsalve, valoró como positivo el planteamiento del diputado Luis Parra de buscar solución al conflicto nacional en Venezuela y no a través de una intervención extranjera, detalla el portal web de Unión Radio.

“Esa postura es digna de ser revisada porque nos está diciendo: miren ustedes tienen aquí suficiente inteligencia, conocimiento, experticia, ética moral y condiciones para crear un sistema de negociación propio del país”, destacó Monsalve.