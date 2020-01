El director de Consultores 21, Saúl Cabrera, aseguró este jueves que la mayoría de los venezolanos – de hecho, dos tercios – quiere una salida electoral a la crisis pero pone una condición.



«La gente sabe que el proceso tiene que ser competitivo. Si no, no tiene sentido. Por eso cuando ha habido elecciones competitivas, la gente participa, pero cuando intuye que no lo es, por más que desde la oposición se le diga; la gente está segura de que el gobierno no va a perder la elección porque hará la trampa para quedarse en el poder y esas han sido las elecciones desde el 2015 para acá, turbias, y la gente quisiera que esto resolviera electoralmente, lo que pasa es que también siente que el gobierno no quiere hacer una elección porque una competitiva la va a perder», explicó, durante una entrevista en Circuito Éxitos.

«Todo esto está confluyendo en el hecho de que el país está buscando una salida que sea electoral. No quieren violencia. El venezolano intrínsecamente no es violento y por eso quisiera una solución desde el punto de vista pacífico», añadió.

«La salida que la gente prioriza es la electoral. Lo que pasa es que la gente lo condiciona, porque se quiere una salida que sea electoral y competitiva, un CNE independiente, que no haya políticos inhabilitados, que haya observación internacional seria y de verdad», prosiguió.

Cabrera precisó que en Venezuela hay dos problemas muy gruesos, que son la economía y el gobierno de Maduro. «La gente entiende que la administración socialista no es capaz de voltear y hacer un cambio en la economía porque la razón ideológica no le permite hacerlo, que es lo que la gente quiere para tener un futuro mejor para sus hijos y calidad de vida».

Sin embargo, explica que el oficialismo va «cambiando el decorado, pero en el fondo la situación es la misma». «Esta economía, basada en los recursos del Estado y el petróleo, pareciera que no tiene futuro y la gente empieza a saberlo. Lo que pasa es que el control social del Estado hace que haya un porcentaje de la población todavía medianamente importante que sigue apoyando al gobierno de Maduro».

Pero, agregó, Cabrera «dos tercios de la población está en contra de la gestión madurista», porque es «difícil tapar con verborrea la realidad que la gente está viviendo».

Indicó que 3 de 4 venezolanos cree que sí hay razones para protestar y para estar descontento con la situación, pero que de esos, seguramente solo sale uno, pues el resto tiene miedo.

Hegemonía comunicacional aumenta apoyo a Maduro

Según Cabrera, una tercera parte de los venezolanos apoya al mandatario Nicolás Maduro, pero mucho de esto se debe a la hegemonía comunicacional que ejerce el gobierno socialista, afirmó

«Una tercera parte del país sí le apoya y lo respaldan, un 15 o 18%, y si uno va retrotrayéndose a momentos anteriores, la izquierda siempre tuvo el 12 o 15 por ciento. Siempre ha tenido porcentajes así. Pero hay una cosa crucial que es la hegemonía comunicacional. Mucha de esa gente que apoya al presidente Maduro y sus políticas lo hace porque es lo único que oyen, que entienden. La única información que les llega. No hay manera que que les llegue una distinta que no sea la que el gobierno genera en sus redes. Hay zonas del país donde no llegan sino radio y televisión del Estado», afirmó.

«A su juicio, las redes sociales han servido para esto y más en los últimos años, porque se han convertido en la única rendija de información. Pero, también son cosas que no tienen ningún control. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Hay grandes esfuerzos comunicacionales en las RRSS para enturbiar», remató.