El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, consideró este viernes que la abstención no conduce a ninguna parte.

«La única manera de resolver el problema son las próximas elecciones. Quienes desde ya promueven la abstención no son sino un vehículo para prolongar el caos institucional», expresó en entrevista en Primera Página.

«Hemos venido reclamando un nuevo CNE y para ello se requieren las dos terceras partes de la Asambleas. Ningún bloque o tendencia puede hacerlo por sí solo. A ese debate tenemos que entrarle. Esta elección (la directiva de la AN) no resuelve el problema político. Sólo lo resolverá la elección de una nueva Asamblea Nacional, que toca en 2020. Existe un caos institucional y la única manera real de resolver eso son las próximas elecciones».

Indicó que el Parlamento debe lograr la conformación del CNE. «Queremos un nuevo CNE y debe darse ese debate».

Sobre lo ocurrido en la AN el 5 de enero, condenó la violencia por parte las fuerzas militares y afirmó que hubiera votado en el Hemiciclo si fuera diputado.

Asimismo, enfatizó que todas las partes deben dialogar. «Dialogar no es capitular, no es rendirse. Este diálogo no es escondido, es una cosa pública. No es una caja negra, fue a partir de un documento que suscribimos en la Casa Amarilla. Si la Asamblea Nacional funcionara de verdad, la mesa de diálogo no existiría».

«No hay soluciones mágicas. La solución que veo es que nos organicemos en todo el país para elegir una nueva AN que acabe con el caos que hoy se vive en el parlamento. Ahora que recrudece la confrontación es que hace falta más diálogo».