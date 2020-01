El presidente partido Soluciones Venezuela, Claudio Fermín, reconoció que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro «va con problemas» pero que va, y reiteró que éste no es capitular. «No es rendirse», expresó.



«El diálogo va con problemas, baches, lagunas, pero va (…) No podemos venir a presumir que somos los dueños del diálogo (…) Antes de empezar esta experiencia hubo otros movimientos de diálogo con la oposición», dijo Fermín.

En una entrevista en Unión Radio, el dirigente aseguró que «este diálogo no es escondido, es una cosa pública, este diálogo no es una caja negra, fue a partir de un documento que suscribimos en la Casa Amarilla».

Aseveró Fermín que si la Asamblea Nacional estuviera «funcionando de verdad», la llamada mesita de diálogo no existiría, «porque no es más que un escenario supletorio de una Asamblea que no existe».

«Los venezolanos necesitan una Asamblea Nacional Plural donde no se repitan los esquemas de improvisación golpistas, enajenación de bienes nacionales, de confrontación extrema que se han dado en la AN», expresó.

Por su parte, el cuestionado opositor aseguró que el Nicolás Maduro le haría un «gran servicio» al país si decretara una amnistía «y si esta nueva Legislatura estudia un proyecto de amnistía», aunque omitió que una de las primeras leyes aprobadas por el Parlamento opositor fue la de una amnistía, y que fue rechazada por el TSJ ligado al gobierno.

«Los venezolanos necesitan un país pacificado, con un mínimo de entendimiento y estabilidad. El diálogo es una necesidad extrema», indicó.