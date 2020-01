La miembro de la dirección nacional de Cambiemos, Verónica Brito, aseveró este lunes que a la bancada política “le preocupa” la crisis de institucionalidad que puede afrontar la Asamblea Nacional, y reiteró en que todos los diputados deben ponerse de acuerdo en temas importantes como la designación de un nuevo CNE.

“Se habla mucho de lo que ha sido la postura de Cambiemos, desde hace ya casi un año, nosotros venimos hablando básicamente de la necesidad de reconocernos los unos a los otros, que en la medida de que no reconozcamos a todos los actores que hacemos vida en el sistema político, lo que estamos es profundizando la polarización y por lo tanto la desinstitucionalización de instituciones como la AN, que de paso es la institución donde convergen por elección, por mayoría electa en votos en el 2015 todas las fuerzas democráticas del país, entonces en ese sentido, nosotros hemos promovido una agenda de cambios que tiene como epicentro a la AN, por esta razón de legitimidad, y que se basa básicamente en las herramientas que la AN tiene para poder dirimir nuestros conflictos”, detalló Brito en una entrevista con Áryeli Vera en Unión Radio.

La representante de Cambiemos agregó que “en primera instancia se permitió que llegara la fracción oficialista para ejecutar la agenda de poder nombrar un CNE de acuerdo a lo que está expresado en la Constitución. El pasado 5 de enero, nuestra fracción se abstuvo de votar, porque ambas propuestas de directivas lo que estaban proponiendo era la exclusión o el no reconocimiento del uno frente al otro, tenemos 4 diputados, y ninguna de las dos vías tenía una agenda desde la AN. Si se va por vías de violencia o confrontación, se anula la vía política por completo y la razón de ser de los partidos políticos”.

“No se trata de una nueva postura, porque en más de un año apuntamos a la convivencia dentro del Parlamento, y tratar de generar acuerdos que destranquen el conflicto político que estamos viviendo. Queremos destraba el conflicto político, y el 5 de enero hicimos el llamado de que necesitamos generar puntos de encuentro. Desde hace varios años tenemos un Parlamento que se niega al diálogo, incluso antes de la llegada de Guaidó. Queremos que se trabaje en un nuevo CNE. Necesitamos reinstitucionalizar la AN. Es necesario tener un nuevo CNE”, reiteró.

Finalmente, sostuvo que en Cambiemos “hemos sido claros en que necesitamos una ruta política que reconozca a todos los partidos políticos. Hacemos un llamado a toda la masa de diputados sin distingo de partidos políticos, porque está en crisis terrible la institucionalidad del Parlamento, y la preocupación de ir a unas elecciones parlamentarias es la fractura de la oposición. Es importante que la gente salga a votar. Los conflictos se deben resolver por la vía electoral y pacífica. Los parlamentarios deben dejar de lado sus diferencias político personales para cambiar el CNE desde la AN destrancar el juego”.