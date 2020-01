Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, indicó este miércoles que detrás de las designaciones del líder opositor, Juan Guaidó, con respecto a Telesur está el Gobierno de EEUU, aunque advirtió que el oficialismo también tomará decisiones.

“Juanito Alimaña (Juan Guaidó) nombra a asesinos y ladrones de la peor calaña para designar a vagabundos a su alrededor. Por ejemplo, nombra a ‘matacura’ como presidente de Telesur en el mundo de Narnia. Detrás de eso está es EEUU y van a tratar de tapar la imagen de Telesur, con gobiernos aliados, que la saquen de su país. Claro, todo eso nos va a permitir también tomar aquí en Venezuela decisiones, porque lo que es igual no es trampa. A veces la gente es bruta o le gusta hacerse la bruta, Nicolás habló de las reservas que están afuera del país que se venderán en petros, pero ya están extraídas, y toda la economía debería girar alrededor del petro”, detalló Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante oficialista agregó que a finales de enero “la estrategia que tenemos con el foco del Foro de Sao Paulo es el poder del pueblo en la calle. Ya están chillando, ya no dicen que lo del Foro no es un fracaso. Ya verán el 22, 23 y 24 de enero en Venezuela. Ellos (oposición) querían provocar a los hermanos militares y guardias hoy, facilito, eso lo podían hacer los motorizados también. Almagro lo primero que dijo cuando fue electo en la OEA es que no iba a ser reelecto en la posición, pero ahora hay platica y cambia la cosa”.

“La verdad es que no tienen gente, y en el cabildo abierto en Montalbán se vio. Siempre hay un mal intencionado que toma fotos desde arriba, no hagan eso. Vienen sorpresas señores escuálidos. Señor Duque, no van a pasar su droga colombiana por aquí”, acotó.

Finalmente, sobre el día del maestro aseguró que “una educadora nos dio una clase hoy, el resto de las profesiones quieren ser profesores, porque enaltece la función de educar. Nosotros venimos de la Constitución del año 61, que era ‘letra muerta’. Ahora con la Constitución que trajo Hugo Chávez, el pueblo se defiende, la lee y la usa”.