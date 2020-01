El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este lunes que las sanciones que aplicó EEUU a Luis Parra y otros 6 diputados, las podría aplicar a Juan Guaidó cuando ya no sea de sus intereses.

“El imperialismo es muy torpe, destrozando cada movimiento, luego de que atacan, tratan de justificar sus ataques, a Venezuela siempre la tienen en la mira. Ahora resulta que no solo sancionan chavistas sino que también sino también a sectores dentro de la oposición. Hoy sancionaron a unos dirigentes de la oposición, así actúa EEUU, quien no baile al son que ellos quieren imponer, le aplican sanciones, sí son ellos. Esos sancionados no son chavistas y no quieren serlo, son una fuerza de la oposición. El imperialismo de los EEUU ya cansado de pelear con nosotros ahora pelea con un sector de la oposición”, expresó Cabello en la rueda de prensa del Psuv por VTV.

El representante del oficialismo informó que “mañana tendremos una marcha que sale desde las 8 am y llegaremos a los alrededores de la AN a eso de las 10 a las 11 de la mañana, para proteger el Palacio Legislativo, ante amenazas de sectores opositores de destruirlo. El 5 de enero de 2021 se tendrá una Asamblea Nacional que no dependerá de las llamadas de EEUU. Será absolutamente independiente”.

“Elegimos al señor Luis Parra, que chavista no es, pero así es la política, y salió derrotado el imperialismo, porque quórum había, Stalin González lo reconoció, porque se requería de 84 diputados y había más, y cuando Guaidó vio que había quórum inventó ensartarse en una reja. Estos señores que quedaron en la directiva de la AN ni los conozco, eso es un problema entre los opositores. Ellos están divididos mientras el chavismo está unido”, acotó.

Sobre las medidas de este lunes del Departamento del Tesoro de EEUU que sancionó a 7 de los diputados que se pusieron en contra de Juan Guaidó agregó que “las sanciones no nos sorprenden, mañana cuando Guaidó ya no sea de los intereses de EEUU, lo sacrifican igual. Eso que le pasó a esos diputados hoy que reclamaron la corrupción de Guaidó y su banda. Esto es una pelea entre opositores y no nos sorprende. Hay sectores de la oposición que si están dispuestos a reunirse para encontrar una vía de entendimiento”.

“A pesar de la nueva directiva de la AN ellos no han ido al TSJ a solicitar que se analice el desacato. Eso le corresponde al señor Parra y no lo ha hecho. El presidente Maduro siempre tendrá la opción de presentar su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Constituyente. Desde febrero de 2019 hemos venido derrotando a la oposición que sólo decían ‘vamos bien’. Este año es de logros, y pedimos que se respeten los resultados en las elecciones parlamentarias”, concluyó.