El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, felicitó a los colectivos que se acercaron al Palacio Federal Legislativo para impedir que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional cumplieran con la sesión de este martes.



«Ayer yo dije que íbamos a sesionar en esta Asamblea Nacional las veces que sea necesario para proteger estos espacios, ese es el fin, protegerlo de la violencia. Yo me siento orgulloso de ustedes, porque se vinieron para acá, porque hasta de pie, tuvimos que buscar sillas, para algunos que estaban de pie…y me siento orgulloso porque este es un colectivo de defensores de estos espacios. Cuando uno ve a esa gente, muy loca, gente que amenaza: ‘vamos para allá’; nosotros atrevidamente, convocamos a esta sesión y vemos la respuesta de ustedes, de venirse para acá, ustedes saben que si nos hubiese tocado defender esta AN lo vamos a defender», dijo Cabello.

«Así somos los revolucionarios, no necesitamos una invitación con bordes de oro, solo que el clarín de la patria suene. y aquí estaremos con lo que podamos para defender la patria. Me siento orgulloso de ustedes, queridos hermanos, que nos presentemos así, como un solo bloque, el que se mete con uno se mete con todos…ese pueblo que está en la calle, los motorizados que se vinieron para acá, auto convocados, nosotros no nos vamos a meter con nadie, pero el centro de Caracas es territorio libre de violencia, para la paz de este país y yo estoy seguro que los maestros y las maestras, que no son constituyentes, harán lo mismo por esta patria, porque están formados para amarla», agregó.