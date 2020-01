El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este lunes que no va a pasar nada con el líder opositor Juan Guaidó cuando regrese al país, porque “él es la nada”, y aseguró que dentro de 10 días sus socios le preguntarán porque se fue de viaje.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para gana en todos los estados, en todos los circuitos y en todas las listas en las próximas elecciones. Del viernes al domingo estará el proceso de carnetización del partido”, afirmó Cabello en la rueda de prensa del Psuv por VTV.

Sobre la última movilización del oficialismo agregó que “el pasado 23 de enero hubo una marcha extraordinaria en Caracas, donde ha que destacar el papel de la juventud, de los trabajadores y nuestro pueblo organizado. La oposición anunció actos el 23 y ni se vieron esos actos, porque son bocones”.

“A ellos no les da pena, ayer se abrazan y hoy están peleados entre ellos, son una vergüenza para el mundo, ni son capaces de hacer elecciones internas. Nadie recuerda un jefe distinto que no sea Ramos Allup en AD. O un jefe distinto a Leopoldo López en Voluntad Popular. Nosotros en 13 años hemos cambiado de delegados”, acotó.

Para este martes anunció que “mañana haremos una sesión en la ANC, aprobaremos una serie de instrumentos legales que Nicolás Maduro nos envió cuando hizo el mensaje anual. Febrero es un mes rebelde, dejen quieto a quien está quieto”.

“Más tempano que tarde va a haber justicia, y quienes hoy piden invasiones y sanciones no pueden estar tranquilos. Nadie puede estar diciendo que invadan mi país, y no puedo quedarme con mis brazos cruzados. EEUU pretende invadir, como hacen ellos a otros países, y si pretenden que nos quedemos con brazos cruzados, están muy equivocados. Ellos pueden llegar, a lo mejor esa pelea tarda bastante. Ahora los que están aquí que llamaron al ataque, que asuman su responsabilidad, porque serán tratados como atacantes y traidores a la patria”, sostuvo.

Sobre la muerte de la diputada Addy Valero dijo que “lo que ellos quieran, si deciden votos, vamos a elecciones, y si deciden las armas, nos tocará ir a la calle a defendernos. EEUU está tratando con ladrones, hasta más de 600 millones de dólares les han dado. Lamentamos que haya muerto esa persona que tenía cáncer, pero Juanito Alimaña (Juan Guaidó) no usó esos 600 millones, ese miserable no ayudó y le echó la culpa al Gobierno. Piden sanciones y después dicen que los hospitales no funcionan. Nosotros somos brutos pero hemos aprendido, la vida nos ha obligado a aprender mucho ms de lo qué ellos creen”.

“¿Qué va a ocurrir con Juanito Alimaña cuando venga?, nada. Así como pasó el año pasado, que no hizo nada, y no va a ocurrir nada. Él es la nada, y dentro de 10 días sus socios de aquí y de allá le van a decir, para que te fuiste. Entre ellos debería haber una gran mesa de diálogo, pero eso no nos da ni frío ni calor. Lo que promete no cumple nada. Esto no es ni arrogancia, nosotros estamos tranquilos”, afirmó.

Finalmente, indicó que las amenazas los han fortalecido. “En Colombia no manda Duque, ni Uribe, a ellos los comanda EEUU. EEUU tiene bastantes problemas para estarse preocupando por los asuntos de Venezuela. Llevan 21 años tratando de asustarnos y en verdad eso nos ha fortalecido”.