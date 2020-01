Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, aseveró este miércoles que el dirigente de AD, Henry Ramos Allup si “está entendiendo nuestro mensaje”, al estar en contra de una invasión militar extranjera, así como el dirigente opositor Henrique Ochoa Antich.

“Nombraron a tequeño crudo (Juan Pablo Guanipa) como segundo de la AN porque no confiaban en otros. La pelea de la oposición es entre ellos, nosotros no tenemos que ver en eso”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

En torno a los comentarios en contra de una invasión extranjera del líder de AD, Henry Ramos Allup, sostuvo que “Ramos Allup está en contra de la invasión, y cargaron contra él, yo creo que Ramos Allup si está entendiendo nuestro mensaje. Todo aquel que llame a invasión y si sucede será tratado como enemigo”.

“La oposición el 5 de enero dijeron que la GNB los reprimía, y el 7 de enero decían donde estaba la GNB que no nos protege”, acotó.

Asimismo, se refirió en torno al tuit del dirigente opositor Henrique Ochoa Antich a favor de defender al país en una posible invasión. “Si los comentarios de Ochoa Antich en torno a la invasión son ciertos, se ganará el respeto de los venezolanos al defender a su patria de quien la ataque, si es así, bienvenido a las filas de quienes defienden la patria”.

“Medalla de oro para Duque por ser Colombia el país más corrupto del mundo, según un medio colombiano, además campeón mundial en asesinato de líderes sociales, en más desplazados del mundo. Y Super campeón en comercialiación de drogas. Que dice la OEA sobre eso, que dice la ONU sobre eso, que dice el grupo de grima, y se paran y dicen que en Venezuela está Hezbolá, las Farc, y el ELN, para acusarnos a nosotros hacen un cumbre en Colombia de lo que hacen ellos”.

Sobre la gira del líder opositor Juan Guaidó dijo que “A Juanito Alimaña (Juan Guaidó) le falta roce político, y por eso hizo el ridículo en Davos. En España ellos anunciaron una gran concentración dos días antes de que sucediera”.

“A Juanito Alimaña le dijeron: ‘cállate la boca’, en relación a Cuba y el apoyo que supuestamente busca. El señor Kozak lo regañó públicamente. Cuando regrese Juanito Alimaña al país, no va a pasar nada, lo dije el lunes, porque él es la nada. Nos enfocamos en las elecciones. Y no garantizo nada, de que no le va a pasar nada a Guaidó cuand regrese. En 10 días le van a decir que se fue de viaje para sacar a Maduro y porque no lo ha sacado. Juanito Alimaña, tú te reúnes con traidores mientras Nicolás Maduro se reúne con los soldados de la patria. Ningún militar sigue tus órdenes”, expresó.

Finalmente, se refirió en torno a la detención de la excongresista Aída Merlano en Venezuela. “La señora Aída Merlano envió saludos a Duque y Uribe tras detenerla en Venezuela, y el gobierno de Colombia comete la burrada de pedir la extradición a Juanito Alimaña. Nadie responde, ese es un gobierno de la nada, por eso hablamos de la nada”.