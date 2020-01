El diputado José Brito (ex-PJ) acusó este miércoles a Nicolás Maduro de haber entrado en «desacato político y constitucional» por presentar su memoria y cuenta desde la Asamblea Nacional Constituyente, con contradicción con lo que manda la Constitución.



«Aquí se debe acabar la guachafita. La Asamblea Nacional existe y es legítima. Aquí Maduro debe acatar lo que establece la Constitución o de lo contrario esta nueva Asamblea Nacional sí procederá como dicta la legalidad y las leyes. Debe acabarse la anarquía institucional».

Dijo estar seguro de que con el «liderazgo de Luis Parra, la Asamblea Nacional volverá a ser un poder público con todas sus facultades. Un ente libre e independiente».

Reto a Maduro

Brito retó a Maduro a ir a la sesión de la Asamblea Nacional y presentar su informe de gestión. «Solo espero que Maduro no se esconda en la Constituyente, y que Juan Guaidó se incorpore como diputado que es y no pretendan evadir al foro político más importante de la Republica, como es la Asamblea Nacional».

El parlamentario afirmó que su posición política es clara. «Lucho por un cambio en Venezuela. Algunos lo hicieron quemando la calle y no lograron nada. Otros lo han hecho en mesas de diálogos que de poco han servido. Aquí hay una mayoría de diputados que no queremos seguir con los ensayos y errores del 2019. Aquí hay una nueva Asamblea Nacional que desde ya trabaja, lucha y se prepara para lograr lo que no se logró por otras vías».

Brito acusó también a Diosdado Cabello. «Él no tiene facultad jurídica para tomar el Palacio Federal de Gobierno, ni Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional».

«Cabello y Guaidó parecieran estar cortados con la misma tijera. Ambos quieren asaltar el Parlamento. Ambos quieren anarquizar más al país. Ambos juegan a que el status quo político se mantenga para seguir repartiéndose los bienes y recursos del Estado».

El legislador agregó que el país verá cómo se hace una verdadera resistencia política e institucional. «Los venezolanos observarán la diferencia entre las palabrerías vacías de una transición que no fue nada y una verdadera oposición política que actúa con inteligencia y con una verdadera estrategia».

Brito fue sancionado ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a la los diputados que forman parte de la directiva de Luis Parra.