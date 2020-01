El diputado Carlos Berrizbeitia, quien será nombrado como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que lo ocurrido más temprano en el Palacio Federal Legislativo no tuvo ningún mecanismo legal, ya que solo se sentaron los diputados en los puestos de autoridades para romper el proceso.



«No hubo ningún tipo de mecanismo legal, no se hizo votación, no se verificó el quórum, se sentaron tres diputados que antes estaban en las fuerzas de la oposición, negociados, para romper el proceso, sabotearlo y hacer algo que no tiene ningún tipo de asidero legal», señaló Berrizbeitia.

El diputado, junto a los demás parlamentarios que estaban convocados, están reunidos en la sede de El Nacional, donde continuarán con la sesión y así ratificar a Juan Guaidó en la presidencia del Parlamento nacional.

Afirmó Berrizbeitia que Guaidó ha tenido contacto con los comisionados en el extranjero e informó que los integrantes del cuerpo diplomático están llegando a la sede del rotativo, en Los Cortijos, al este de Caracas.

Dijo que para el martes que viene se convocará la primera sesión del periodo legislativo.

«Estamos esperando todo lo que es la parte legal para hacer la sesión y vamos a seguir con lo que tenemos que hacer y convocar para el martes próximo a todos los diputados para la sesión primera de este período», señaló, consultado por Caraota Digital.

Respeto a la posible comisión de sedición y sus consecuencias, admitió que están considerando todos los escenarios, sobre todo con lo de hoy, que calificó como una «toma que le dieron al palacio».