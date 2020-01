El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Ucab, Benigno Alarcón, aseguró este viernes que el Gobierno de Nicolás Maduro debe estar reconsiderando su política de no tocar a Juan Guaidó tras la gira de éste por varios países.

“No tengo dudas que el régimen debe tener la intención de tratar de detener a Guaidó porque obviamente no va a dejar sin consecuencia todos los dolores de cabeza que Guaidó le ha generado. esta gira. Estas fotos, y reuniones con líderes mundiales de naciones muy importantes termina mandándole la señal al régimen de que ir contra Guaidó puede costarle caro, si el régimen tenía la intención de volverse más agresivo quizás lo tengan que reconsiderar”, explicó a TVVenezuela.

“La otra cosa es que esto vuelve a posicionar a Guaidó como líder de la oposición. Yo no tengo ninguna duda de eso porque, en política, cuando un líder no ha tenido el resultado que la mayoría esperaba en muy corto plazo, otros políticos piensan que ahora es su turno y deben visibilizarse. Esta gira, de alguna manera, controla esas apetencias de quienes veían a Guaidó como parte del pasado y se dan cuenta que Guaidó tiene futuro”, agregó.

Sobre la directiva de Parra

Sobre el intento de juramentación de otra directiva apoyada por el chavismo el abogado dijo: “Hay varias cosas que vale la pena destacar. Maduro está desesperado por quitarle a Guaidó el control de la AN. Por eso hizo toda esa operación el 5 de enero que en mi opinión es algo que salió mal, porque seguro contaban con que, cooptando a algunos diputados, evitando la entrada de otros y manipulando ciertas cosas podían llegar a una AN que tuviera una mayoría y otra directiva”

“Trataron de seguir adelante con la jugada aunque no lució como se esperaba que luciera. Querían hacer ver que Guaidó no tenía mayoría en la AN, que la gente no lo apoyaba y pasó precisamente lo contrario. Tuvimos una AN a puerta cerrada en la mañana, nadie sabe quién fue o quién voto, y una a puertas abiertas en la noche con todos los medios y permitieron que lo viéramos. Vimos una votación. Sabemos quién votó”, remató.

