ND / 17 ene 2020 – El diputado Rafael Veloz indicó este viernes que el “régimen” de Nicolás Maduro está “entrampado”, ya que no tiene margen de acción y de allí la violencia desatada a través de colectivos armados, pero aseguró que “no nos detendremos” y “seguiremos insistiendo” todo el tiempo.

“El miércoles 15 quedara registrado en la historia como el día de la indignidad, del secuestro, del atropello y violencia del régimen hacia el único poder legítimamente constituido en la Venezuela, la Asamblea Nacional, que no generó simpatías, todo lo contrario, una enorme abominación, es decir rechazo y condena enérgica a nivel nacional e internacional”, afirmó Veloz.

El parlamentario aseguró que “lo que pretendían Maduro y Cabello, intimidar a los diputados elegidos por los ciudadanos en el 2015 y que fueron ratificados en una reelección el pasado 5 de enero, con la directiva encabezada por Juan Guaidó, les resultó una derrota, porque si bien los organismos de seguridad, GN y PNB, permitieron bajo su actuación complaciente las agresiones a los colegas diputados, a periodistas, medios de comunicación, y maestros, todo el planeta vio en tiempo real el asalto al Hemiciclo y el intento de acabar con la vida de quienes iban a sesionar ese día como lo demanda la Constitución Nacional en el Palacio Federal Legislativo”.

“Las amenazas y los atropellos continuarán, estamos seguros. Pero, también estamos seguros de que nuestra labor parlamentaria no se detendrá, seguiremos adelante en la discusión de leyes que buscan disminuir la crisis social, política, económica. Seguiremos en contacto con los ciudadanos, en asambleas de vecinos, en cabildos abiertos, en donde todos participen. Tengamos siempre presente que los buenos somos más y unidos, ciudadanos, diputados, dirigentes políticos, sociales, nacionales y regionales, lograremos la libertad de Venezuela”, sostuvo.

Para el dirigente político, por lo pronto, estarán este fin de semana conversando con los ciudadanos a lo largo y ancho del país, informando, despejando dudas y sobre todo, atendiendo sus demandas y muy importante, las propuestas, porque es necesario e inevitable, la participación de todos. “Guaidó no lo puede hacer solo el cambio que claman en el país, los diputados no podemos hacerlo solos, necesitamos el acompañamiento, el apoyo de los ciudadanos. Para el martes 21 estamos convocados a la sesión ordinaria presidida por Guaidó”.

“El régimen está entrampado. No tiene margen de acción y de allí la violencia desatada a través de colectivos armados. Pero no nos detendremos y lo insistiré todo el tiempo. Aprovecho la oportunidad de destacar la liberación del periodista Víctor Ugas, quien fue detenido junto al hermano diputado Gilber Caro el 20 de diciembre pasado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Pero aun no cantemos victoria, aún hay 392 presos políticos, según el Foro Penal. Todos tienen que ser excarcelados. Beneficio que no tendrán los que, a través de la corrupción, la pillería, el saqueo a la Nación, han generado la crisis más grande no antes vista en Venezuela. Ellos estén donde estén, aún debajo de las piedras serán localizados y los tribunales nacionales –no los actuales- y los internacionales, serán encargados de hacer justicia. Y no olvidemos las sanciones internacionales”, dijo.

Finalmente, reiteró que “el compromiso con el país a través de la actividad política y el ejercicio del poder es sagrado para nosotros. Y la moral y la ética, que promueven la participación ciudadana, la defensa y el reconocimiento de los Derechos Fundamentales, del liderazgo responsable y la lucha social de base, son nuestros pilares fundamentales. Seguiremos en la calle, en contacto con los vecinos. Somos millones que queremos el cambio y lo lograremos”.

