El diputado y representante de Primero Justicia, Ángel Medina, aseguró este jueves que Nicolás Maduro tiene interés de expropiar las tarjetas de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a unas próximas elecciones parlamentarias.



«Para aclarar, lo que está haciendo Maduro y su combo es un plan que arrancó el pasado 5 de enero y que tiene como forma la idea de construir o de transformar decisiones políticas en actos judiciales. No es primera vez que vemos en Venezuela cómo el TSJ y lo que dicen llamarse instituciones, se han prestado para transformar decisiones absolutamente políticas y aberrantes en procesos judiciales», dijo Medina en rueda de prensa.

El parlamentario insistió en que «hoy lo que han hecho es activar ese supuesto tribunal para que actúe y le de legalidad a decisiones absolutamente políticas. Aquí lo que está planteado para Venezuela es un plan que buscar crear un teatro de elecciones para que, supuestamente exista democracia en Venezuela. Y lo decimos, porque es un plan que no tiene solo que ver con Primero Justicia, es un plan diseñado para acabar con la institucionalidad democrática, ese es el plan», agregó.

Medina recalcó que los hechos del pasado 5 de enero y las intenciones de expropiar la tarjeta de Primero Justicia, son hechos que van de la mano.

«El asalto al parlamento va de la mano con el asalto que pretenden hacer a la tarjeta de PJ, no podemos verlo como hechos aislados, hoy pretenden acabar con PJ pero no lo van a lograr. Con este partido no van a acabar. Pero además, es una ruta que no solamente se queda en nosotros, pretenden ir a expropiar tarjeta de otros partidos de la Unidad Democrática», denunció.