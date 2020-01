El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, expresó este viernes que mientras no se establezca un plan que “frene” radicalmente la inflación de nada servirá aumentos de bolívares que “no valen nada”.

“El dictador continúa con su política de morderse la cola. Anuncia nuevo aumento de salario mínimo. Una vez más lo decimos. Mientras no se establezca un plan que frene radicalmente la inflación de nada servirá aumentos de bolívares que no valen nada. Escalada de precios continuará”, posteó Velásquez en su cuenta Twitter.

Reacciones de usuarios Twitter



Jesús Chuo Torrealba afirmó vía Twitter que “nuevo salario mínimo: 3 dólares. Salario mínimo más cestatiket: 5,5 dólares. Con esta miseria, el ingreso básico apenas es 1/4 del salario mínimo de Cuba: 20 dólares ¡En 20 años el chavismo hizo a Venezuela 4 veces más pobre que los más pobres del continente. Ese es «El Legado!”.

“Los Venezolanos pasan a ganar $5 dólares mensual con anuncio del nuevo salario mínimo. Saquen cuentas mientras la dolarización desangra lamentablemente como siempre a los más vulnerables la luz, el agua, el Metro en continúan en caída libre”, aseveró la periodista Yasmin Velasco en Twitter.

Mientras que la comunicadora Beatriz Adrián posteó que “el nuevo salario mínimo mensual alcanza para comprar 3 harina pan”.

“Ya ni siquiera le dan la cara a los venezolanos. Aparece una Gaceta Oficial dónde anuncian un “aumento” de salario que es una burla para los trabajadores y las familias venezolanas. El “ajuste” es igual a 3$ al mes. ¡El #SalarioDeHambre seguirá mientras sigan usurpando el poder!. Al régimen no le importa ni lo que comes, ni tu vida. No le importan tus hijos, por eso no resuelven nada y solo empeoran todo. Esa es su naturaleza: destruir. La solución a la economía venezolana pasa por la salida de Maduro y la libertad de los venezolanos #SalarioDeHambre”, afirmó el diputado Avilio Troconis.

