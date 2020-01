Diferentes reacciones ha generado en Twitter el audio presentado por el diputado Alfonso Marquina donde supuestamente José Gregorio Noriega lo habría intentado sobornar para apoyar a la junta directiva de Luis Parra.

«Conozco muy bien a Alfonso Marquina y si dio a conocer el audio donde Goyo Noriega habla de la compra de diputados es porque el audio es auténtico. También conozco a Goyo Noriega y esa es su voz. Ningún imitador logra ese acento tan oriental. Por vergüenza que renuncien los 3», apuntó José Guerra.

«Oí la asquerosa conversación entre Marquina y Noriega, que gentuza. Antes las divisiones y secesiones eran por razones ideológicas o por problemas internos, pero no por venta de votos. Que bajo han caído los actuales ”dirigentes” y que barato se venden», precisó Enrique Aristeguieta Gramcko

«Aquí una prueba más de como compraron a unos diputados con dinero de la corrupción. Alfonso Marquina dio un ejemplo de dignidad al no venderse, como otros, a los planes de la dictadura de Maduro», señaló Julio Borges.

«La dignidad no tiene precio. Los diputados de la única y legítima Asamblea Nacional no queremos ser héroes sino útiles. He aquí al colega Marquina quien se la jugó grabando a uno de tránsfugas que intentó sobornarlo. Bravo hermano», sentenció Américo de Grazia.

