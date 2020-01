El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos negó contactos formales con ministros de Nicolás Maduro pese a haberse reunido con Félix Plasencia, ministro de Turismo y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Según Moncloa, Ábalos ha restado importancia a estos encuentros, mientras que desde PP, Ciudadanos y Vox se ha exigido que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar los hechos.

Ábalos se reunió el pasado lunes en su despacho con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, y, según ha publicado Vozpópuli, horas antes, en plena madrugada, había mantenido un encuentro secreto con la vicepresidenta de aquel país, Delcy Rodríguez.

La reunión que se prolongó por espacio de hora y media, tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas dentro del avión en el que Rodríguez viajó en vuelo privado a Madrid, según Vozpópuli. Rodríguez tiene prohibida su entrada al espacio Schengen por las sanciones que la UE impuso al gobierno de Maduro.

Ábalos, quien es secretario de Organización del PSOE no ha confirmado ni negado que se hayan producido estos encuentros, aunque ha ironizado con la falta de relevancia de este tema. “No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no”.