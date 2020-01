El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos aseguró que no tuvo ninguna reunión con Delcy Rodríguez, sino que básicamente la saludo.

«Yo no he tenido una reunión. He tenido un encuentro, que básicamente fue un saludo, y, de alguna forma, trasladarle nuestra inquietud, recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión. Una reunión se prevé y no fue el caso», dijo el secretario de Organización del PSOE en entrevista con La Sexta.

Asimismo, explicó: El ministro Marlaska me dice que le llega información de que en ese avión parece que viajaba también la viceptesidenta de Venezuela, que esa señora tiene sanciones que le impiden entrar en España y que me asegurase de que no iba a entrar.

«Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que (…) no podía entrar en España. Me dijo que lo tenía claro y que iba a Turquía. Siempre fui con el comisario de Fronteras».

Aseguró que no pisó territorio español. «Hizo escala, y eso no significa entrar en territorio español».