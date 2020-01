El primer vicepresidente de la AN, Juan Guanipa asistió esta madrugada al Hospital Universitario de la UCV para denunciar la crisis del sistema de salud.

«La situación laboral de enfermeras y médicos es una tragedia por eso madrugamos en el Hospital Universitario, con la convicción de que tenemos que superar esto; la gente quiere calidad de vida, respirar, normalidad y parte de que esto funcione es que debe haber un cambio en Venezuela, que sea pronto para que el país pueda encontrarse con sus oportunidades», dijo a Tv Venezuela desde la UCV.

«Es inconcebible que una enfermera escasamente alcance un salario de 3.5 dólares, son salarios de hambre ¿Como puede funcionar un sistema de salud de esa manera? Se robaron todos los recursos de los venezolanos y el pueblo paga la consecuencia».

Asimismo, lamentó las muertes causadas por la crisis hospitalaria. «Muchas vidas se están perdiendo, porque no hay las condiciones, lamentablemente no existe, muchos quisieran poder contar con la protección de la salud y eso no existe».

«La lucha de los enfermeros es impresionante ¿cómo es posible que 1000 se hayan ido del país? Deben ganar por lo menos para estar en un nivel de supervivencia y hoy hay profesionales médicos que solo ganan 4 dólares».