La hermana del diputado Juan Requesens, Rafaela Requesens, informó que este martes se reanudó el juicio de su hermano y sus abogados ya están en la sala de apelación.

“3:18pm | #Haceminutos entraron a sala los abogados de @JuanRequesens y quienes comparten su causa. #JuicioIlegalRequesens”, posteo Rafaela Requesens en su cuenta Twitter.

Mientras que el parlamentario Miguel Pizarro afirmó vía Twitter que “hoy es la continuación del juicio ilegal de mi hermano, @juanrequesens, quien lleva 525 días privado de libertad y el régimen pretende sentenciarlo siendo inocente. Seguimos luchando por hacer justicia para ti y para todos los presos políticos #JuicioIegalRequesens”.

El pasado 8 de enero, el abogado Joel García había detallado que el derecho de palabra de Requesens fue ignorado por parcialidad de la juez.

“Ese General detenido y hoy presentado junto a Requesens denunció la forma en que fue torturado, pero lo grave de esas denuncias es que dijo que el Fiscal del Ministerio Público, Farik Mora, estaba presente cuando se le torturaba, que él es testigo de todas esas torturas, por ello, al final de la comisión de la audiencia, la juez llamó la atención a Requesens diciéndole que fue irrespetuoso, llamó la atención también a la defensa diciendo que estábamos indiferentes a ese comportamiento del diputado Requesens. Lo grave es que un detenido decía que Mora estaba presente cuando lo torturaban, y de eso la juez no decía absolutamente nada, y la increpé que debía denunciar esos hechos, porque ella es una funcionaria que está obligada a denunciar porque Mora debería inhibirse mutuo propio, porque fue señalad directamente, y peor aún es que la juez dijo que a la declaración de Requesens no le vio ninguna importancia y no iba a tomar nota de nada. Entonces a todas luces nos dice que está parcializada y que no le importa lo que diga el diputado, y esa es la situación que vivimos en este falso juicio”, dijo García en esa oportunidad.

3:18pm | #Haceminutos entraron a sala los abogados de @JuanRequesens y quienes comparten su causa. #JuicioIlegalRequesens — Rafaela Requesens (@RRequesens) January 14, 2020