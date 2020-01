La ONG Justicia Venezolana denunció este martes que existen un total de 217 militares detenidos «de forma arbitraria» en cárceles como la de la Dgcim y el Sebin en Caracas.



La abogada y directora ejecutiva de la ONG, Lilia Camejo, manifestó además que hay oficiales que ya cumplieron su pena y aún no han sido liberados. “Dos de los oficiales relacionados con el llamado “golpe azul» todavía no han sido puestos en libertad, esto nos tomó por sorpresa porque no había ocurrido nunca en el país”, dijo la abogada.

Camejo precisó dicha lista de 217 arrestados los cuales están compuestos por 106 del Ejército, 62 de la Guardia Nacional, 25 de la Armada y 24 de la Aviación.

La defensora en entrevista a VPI TV, denunció además las pésimas condiciones en las que se encuentran muchos de los funcionarios castrenses.

“Hemos venido denunciando, a raíz que los familiares nos informan, que han tenido problemas para la visita sobre todo lo que es la Dgcim, no han permitido el ingreso de alimentos a varios de ellos, hay denuncias que las condiciones de ellos han desmejorado en cuanto al aseo personal (…) En días pasados denunciaron la retención de uno de los abogados cuando fue a visitar a uno de sus defendidos y por eso nuestra solicitud para que los cuerpos de seguridad respeten todas las normas internacionales. Estos militares que tienen sus procesos en investigación o a la espera de juicio deben tener unas condiciones mínimas de respeto y garantía de sus DD.HH en los sitios de reclusión”, alegó.

Sobre el asalto el Batallón 513 del estado Bolívar, explicó que han recibido denuncias de familiares de otros militares que fueron detenidos pero no han sido presentados ante tribunal de control alguno, ni en la jurisdicción ordinaria ni en tribunales militares.

Nota de prensa