Nicolás Maduro reiteró este martes su intención de convocar a elecciones parlamentarias y para ello pidió tanto a la Mesa de Diálogo Nacional como al Poder Electoral ampliar las garantías para que venga al país todo el acompañamiento internacional “necesario”, menos el secretario general de la OEA, Luis Almagro.



“Pase lo que pase, es inevitable que este año 2020, haya elecciones para elegir una nueva asamblea nacional y el pueblo decida este conflicto con su voluntad política, con su voto. 2020 elecciones parlamentarias. Salga sapo, salga rana, busquemos el diálogo, soluciones y la ANC como magno poder vigilando la paz. Pero sobre todo trabajemos para que este año haya elecciones, como jefe de estado y como jefe político de la principal coalición de este país, y como presidente de este partido, sumando responsabilidades que tengo manifiesto que estoy de acuerdo, que desde ya se preparen la más amplia garantías, más de las que hemos tenido…”

“¿Ahora quieren más garantías? ¿Que fortalezca el sistema electoral? Estoy de acuerdo. ¿Qué quieren venir del mundo entero a participar de nuestras elecciones? bienvenidos. Para eso hay un protocolo de invitados, un programa de acompañamiento electoral, y aprovecho esta tribuna, desde ya, para proponer a la Mesa de Dialogo que se invite ampliamente a la UE, ONU, Unión Africana, y a todas las organizaciones mundiales, a ver como un pueblo libre elige su nueva AN puertas abiertas al acompañamiento internacional”.

“Ahora, Lo que sí no entrará por nada del mundo, ni por Cúcuta ni por Puerto Cabello, es Luis Almagro, bandido y basura. Ni la OEA ni Luis Almagro entran a este país más nunca, lo digo con conocimiento de causa. Vamos al diálogo nacional, a consolidar la mesa, que se amplíen sus distintos mecanismos de consulta, para escuchar al país, a nuestro pueblo, y buscar soluciones a los problemas que tiene nuestra república, creo en el diálogo como la vía para fortalecer la democracia, para respetarnos. Soy practicante del diálogo”, enfatizó.

(1:25 pm) «Estoy convencido que el pueblo saldría a defendernos»

Nicolás Maduro afirmó este martes que está convencido de que el pueblo saldría a defender su gobierno, y que fue la población la que evitó la caída de la llamada revolución bolivariana en 2019 de manos del Gobierno de EEUU.

«Desde Washington se pensaba que iba a ser la caída de la revolución bolivariana, pero el intento fracasó en toda la línea, sin atenuantes para el imperio y sus lacayos. Hubo un factor que entró en la estrategia, que fue soslayado con el racismo que caracteriza a quienes gobiernan Washington del factor decisivo, el factor pueblo, que tiene un acumulado de 20 años de revolución y se siente continuador de legado de Hugo Chávez. Hemos dicho que el gobierno está aquí para proteger al pueblo (…) pero que quede claro; protección no es tutela, tengo plena conciencia de que ese mismo pueblo al que defendemos, nos protege y nos defiende», señaló Maduro en la ANC, donde entrega su Memoria y Cuenta.

En ese sentido, dijo que la participación popular no es un «elemento decorativo» y que el año pasado demostró «nuestra irrenunciable decisión de vencer».

Recordó que se juramentó el 10 de enero ante el TSJ ligado al chavismo y que eso «bastó y sobró» para que se «activaran los poderes de las tinieblas».

«Y todo comenzó aquel 23 de enero del 2019, donde hubo una proclamación de cuyo nombre no voy a cometer el pecado de traerlo a esta ANC, que fungía como presidente de la AN en desacato, un muñeco puesto ahí para obedecer sin rechistar las ordenes emanadas de Washington, un miserable cipayo que no tiene escrúpulos de ningún tipo», señaló.

En tanto, se refirió a la oposición venezolana como un «deleznable conjunto de fracciones antinacionales con intereses en abierta pugna, en guerra, y en guerra a cuchillo, por más que intenten disimularla, tales compiten en manera de genuflexión para complacer a sus amos imperiales»

«Es evidente que el 2019 fue en año en que la derecha venezolana rompió todos los códigos y límites de entreguismo, de genuflexión al colocarse de rodillas a las ordenes imperiales de EEUU en contra de los intereses de las mayorías nacionales, de nuestra propia patria Venezuela», agregó.

(12:42 pm) Exijo respeto a los obispos

Maduro saludó al estado Lara por su celebración a la Divina Pastora y aprovechó el momento para exigir respeto a los obispos de la iglesia católica por, a su juicio, politizar y partidizar dicha celebración.

«Hoy, de manera muy especial, 14 de enero, martes, también tenemos al pueblo de Venezuela en las calles de Barquisimeto, rindiendo homenaje a la Divina Pastora. Mi saludo a todo el pueblo creyente que con su fe sale a una procesión de amor que han pretendido politizar y partidizar, pero no podrán. Repudiamos el intento de partidizar y politizar negativamente una procesión que le pertenece al pueblo cristiano de Lara», dijo Maduro, en relación al discurso que más temprano ofreciera el obispo Víctor Hugo Basabe.

«Por eso ustedes jamás verán a ninguno de los líderes de la revolución manipulando procesiones ni santos, nuestra fe es desde nuestro corazón y respetamos y apoyamos toda las manifestaciones de fe benditas, del pueblo, como patrimonio espiritual y cultural que debe ser respetado, sobre todo por los curas, por los obispos. Deben aprender a respetar el pueblo católico, a respetar la oración del hombre y la mujer humilde que no quieren que se siga politizando los púlpitos de las iglesias. Exijo respeto a los obispos para el pueblo de cristo» recalcó.

Maduro asimismo saludó a quienes lo acompañaron a llegar al Palacio Federal Legislativo, en caravana; dijo que se treta de un gesto de «palabra y acción».

«Aquí está el presidente Maduro con la palabra y ahí está el pueblo, en la calle, como lo va a estar todo este año. Así estaremos. Quién tenga oído que oiga y oiga bien el clamor de un pueblo, quién tenga ojos que vea al pueblo revolucionairo en la calle, marchando, de punta a punta.

De inmediato dio inicio a la presentación de su Memoria y cuenta, según añadió, para «rendirle cuentas al pueblo de Venezuela».

