El dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea aseguró este lunes que el partido no se va a prestar para alcahuetear a ninguno de sus miembros si se demuestra que están involucrados en hechos de corrupción.

«En voluntad popular nos oponemos a la corrupción de forma rotunda y decimos una y mil veces no alcahueteamos corruptos ni dentro de nuestro partido ni dentro de la Asamblea Nacional. La corrupción la trajo el chavismo y se la va a llevar», dijo al rendir declaraciones a la prensa sobre el reportaje de Armando.Info, que señala que diputados de la AN como corruptos.

«El que se quiera hacer rico con la política, se tiene que ir de Voluntad Popular, no caben los ricos de la política en este partido. El que se quiera hacer rico desde la AN, sepa que los vamos a castigar, no va a haber impunidad. La mayoría de los diputados de este país, que han luchado por 20 años, que han estado presos, exiliados, no tienen precio. No hay corrupción que compre la dignidad de un país. No nos vamos a vender por dos lochas», sentenció.

Denunció que el gobierno de Maduro está ofreciéndole dinero a diputados de la oposición para que voten contra Juan Guaidó el 5 de enero, durante la renovación de la Junta directiva, a través de la llamada «operación alacrán». “La oferta es muy inteligente, no le piden a estos diputados corruptos que voten por el chavismo. Tenemos un caso confirmado, para que vote por otro candidato que se haga pasar por la oposición».

A la vez que expresó que al gobierno de Maduro no le conviene que Guaidó sea presidente del Parlamento venezolano el próximo 5 de enero. «La dictadura sabe que Guaidó le ha hecho más daño del que ha podido hacerle decenas de diputados en años precedentes. Sabe que no tiene precio la lucha por la libertad del país».

Goicoechea destacó «no acompañaremos hechos de corrupción vengan de donde vengan. Hay que recordar de dónde viene esta entramado y las dimensiones del problema que enfrentamos los venezolanos. Durante los años del chavismo se llegaron a robar 600 mil millones de dólares, que están sueltos en la calle, dinero sucio producto de la corrupción, del narcotráfico, del tráfico ilegal de nuestros minerales y de toda clase de tropelías y delitos. Ese dinero, aquí en Venezuela como en otras partes del mundo, tiene ramificaciones que ni siquiera podemos entender en su cabalidad todas las personas de buena voluntad que hacemos vida aquí».

Felicitó al presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó por «dar la cara ante esto» y dijo «la respuesta del presidente Guaidó, la respuesta de la AN y recordarle a los venezolanos cuánto tiempo teníamos sin ver a un presidente de la República condenar hechos de corrupción vengan de donde vengan».