nota de prensa VP / 21 dic 2019.- Familiares, abogados y dirigentes de Voluntad Popular acudieron este sábado a la sede del Sebín en El Helicoide para exigir información sobre el paradero del diputado Gilber Caro, y del periodista, Víctor Ugas; quienes permanecen secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro desde hace 24 horas.

La diputada y responsable del Comité para la Liberación de los Presos Políticos de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, aclaró que Caro y Ugas se mantienen en una situación de desaparición forzosa luego de haber sido retenidos por una comisión conjunta de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional.

“Este hecho viola la inmunidad parlamentaria del diputado Gilber Caro, quien asume todas sus funciones como principal. Desde hace días, nos había manifestado que estaba siendo perseguido, pero Gilber no tiene nada que esconder. Su labor es clara: nos ha estado acompañando para exigir la libertad de los presos políticos y denunciado las condiciones en la que se encuentran los reclusos comunes dentro de las cárceles en este país”.

A juicio de Pichardo, con este tipo de atropellos la dictadura de Maduro busca quebrar la conciencia y sembrar miedo en el resto de diputados del Parlamento Nacional para que el 5 de enero se opongan a la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional e interino de Venezuela, por lo que alertó sobre una posible olla que pudiera montar el régimen contra el parlamentario.

“No vengan con una olla, ni se les ocurra sembrarle armamento ni a Caro ni a Ugas, porque testigos vieron que ellos venían caminando sin nada en sus manos. Nos dicen que los metieron en un bodegón cercano a donde fueron detenidos y los hicieron salir con unas cajas que contenían presuntos explosivos. Lo que no lograron con la Operación Alacrán, lo quieren hacer con estas acciones para quebrar a la Asamblea, pero no lo van a lograr”.

Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta, miembro de la Coalición por los DDHH y la Democracia, advirtió que el régimen ha aumentado notablemente la persecución contra los diputados y periodistas en el país. “Denunciamos la persecución de la que han sido víctimas los diputados y periodistas en Venezuela. Este caso es una detención arbitraria, ya que no se hizo en base a las normas nacionales e internacionales y viola el debido proceso. No nos hemos podido comunicar con las víctimas, no sabemos cómo están ni como han sido tratados”.

Finalmente, la hermana de Gilber Caro, Yeidy Caro, exhortó a la Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a pronunciarse ante el secuestro de Caro y Ugas. Además, ratificó que su familia se mantiene firme a pesar de los atropellos de la dictadura.

“Nuestra familia es leal a Leopoldo López, quien creyó en Gilber cuando nadie lo hizo, y a la lucha que mi hermano ha encabezado durante años. Soy testigo de que lo han estado persiguiendo desde hace días. Lo único que le queda a Maduro es el uso de la fuerza para intentar doblegar al pueblo, pero no lo van a lograr. La familia de Caro y Ugas hace responsable al régimen de sus vidas y de todo lo que pueda pasarle a ellos”.