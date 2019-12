ND / 30 dic 2019 – El coordinador de Voluntad Popular en Caracas, Javier González, aseveró este lunes que pretenden montar una “olla” contra el diputado Ismael León para sabotear la reelección del presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, y silenciar al parlamentario que venía haciendo denuncias de casos emblemáticos.

“Queremos rechazar las acusaciones que vienen haciendo en contra del diputado Ismael León, y contra otros parlamentarios, que lo viene haciendo el ministro de la mentira, el ministro de la infamia, el ministro de los falsos testimonios, el que monta ollas, el señor Jorge Rodríguez, quien en los días pasados anunciaba que diferentes parlamentarios, en el caso nuestro, el diputado Ismael León, estaban involucrados en un plan de desestabilización nacional, un plan que ellos denominaban ‘navidades sangrientas’, lo que hay que decir es que estas ollas no son nuevas”, expresó González en una rueda de prensa transmitida por Vivo Play.

El representante de Voluntad Popular agregó que “estamos acostumbrados a que la dictadura se acostumbre a diseñar este tipo de políticas orientadas a amedrentar, a asustar a los parlamentarios, y en este caso de Ismael León, no es la primera vez que pasa, ya han sido reiteradas ocasiones en las que han querido involucrar al diputado en planes supuestamente terroristas, en una primera oportunidad se le hacía responsable cuando quisieron levantar un falso expediente y querer involucrarlo con droga, cuando detuvieron a un ciudadano en la parroquia Coche, un delincuente que portaba droga, y le decían que tenía que involucrar al diputado Ismael León para decir que esta droga era para él y para financiar sus actividades políticas”.

“En el caso del diputado Ismael León, esta olla que le pretenden montar tiene dos intenciones, sabotear la reelección del presidente Juan Guaidó, y silenciar al diputado, ya que venía haciendo denuncias de casos emblemáticos como el de Raul Gorrín, el de los narco sobrinos. León no cree en la violencia como mecanismo de lucha”, acotó.

González aseguró que “persiguen a diputados puntuales, hay una política sistemática y pensada desde el régimen para sabotear la reelección de Juan Guaidó, atentando contra diputados principales, ya que suplentes pasaron a ser principales”.

“Esto es una política orientada a amedrentar y a perseguir a los diputados que no se vendieron, que no se doblegaron, de manera que, lo que podemos decir es que nosotros aquí debemos impulsar la operación dignidad, que consiste en que todos los parlamentarios dignos, honestos y valientes van este 5 de enero para apoyar con firmeza a Juan Guaidó como presidente de la AN y como presidente encargado de la República”, finalizó.

