El partido Voluntad Popular expulsó este miércoles de sus filas al diputado José Gregorio Noriega al cual acusó de ser un «corrupto y traidor a la causa de la libertad» al caer «en el juego de la Operación Alacrán».

«Cumpliendo con el debido proceso y de acuerdo a los estatutos internos se inició una investigación en la Comisión de Resolución de Conflictos del partido. El diputado se negó a dar respuesta sobre su actuación y ante la exposición pública de su traición, se tomó la decisión de expulsarlo de nuestras filas, medida que a su vez fue aprobada por la fracción de Voluntad Popular en la Asamblea Nacional y por nuestra Dirección Nacional», señalan en un comunicado, pues Noriega acudió al TSJ oficialista para impugnar la modificación de reglamento interior y debate de la AN.

Indican que Noriega «ha traicionado al partido que tiene una reserva moral cultivada por años, durante los cuales hemos sido perseguidos, encarcelados y asesinados, pues hemos puesto el pecho y los presos ante cada evento político que ha llevado al régimen contra las cuerdas. El diputado Noriega ha traicionado a la población venezolana, en especial a sus familiares y electores del estado Sucre, al prestarse para la Operación Alacrán, hecho que se ha evidenciado cuando muestra signos exteriores de riqueza y al acudir este miércoles al falso Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual él mismo ha declarado en tantas oportunidades como ilegítimo y subordinado del régimen de Nicolás Maduro».

«Rechazamos categóricamente la actuación del diputado Noriega. Hechos como estos evidencian lo que desde hace semanas hemos venido denunciando: la compra de diputados con dinero proveniente del narcotráfico y la persecución a los parlamentarios de principios y moral que no se venden ni venden a Venezuela. La traición de Noriega además de indigna es inútil pues no afecta el conteo de votos de la dignidad, pues la dignidad no tiene precio. Ha destruido su nombre, su honra y su carrera política para nada. Y dejamos claro que una vez que alguien asume el camino del reconocimiento a la dictadura no regresará a las filas de VP», manifiesta el escrito.

En ese sentido alertaron a la comunidad internacional «sobre este nuevo modo de actuar de la dictadura y anunciamos que haremos todos los trámites necesarios para que los diputados que aceptaron sobornos, así como sus familiares, sean investigados por recibir dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción. Estos pagos son una muestra clara del desfalco a la nación y la mala gestión de quienes usurpan el poder».

«El régimen con sus acciones sólo demuestra que está cada vez más desesperado, porque sabe que vamos a recuperar la libertad en Venezuela. La medida tomada por la Asamblea Nacional, que modifica parcialmente el Reglamento Interior y de Debates (RIDAN) protegerá al Parlamento y a la ruta planteada para lograr el cese de la usurpación. Es una prueba clara del compromiso que tiene la mayoría de los diputados de la unidad democrática», precisa el comunicado.

Por último ratificaron a todos los venezolanos «que seguiremos trabajando y avanzando en la conquista de la democracia y que en Voluntad Popular apoyamos todas las acciones que desde la directiva del Poder Legislativo se están realizando para blindar al Parlamento de la persecución del usurpador».