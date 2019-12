El diputado José Noriega (VP –Sucre) rechazó las acusaciones por parte de la dirigencia de VP, donde lo han señalado de estar incurso en hechos de corrupción y de haberse vendido al chavismo, por lo que retó a Fredy Guevara a que publique pruebas.

“Se me acusa de recibir dinero del narcotráfico y la corrupción por lo que reto a que me demuestren quién, cuándo y dónde se me entregó ese dinero, me vinculan con el soborno a diputados y los reto a que demuestren esa acusación, me reservo las acciones legales a las que haya lugar para resarcir el daño político y moral que me ocasionan y los reto a que hablemos públicamente en contra de todas las denuncias que circulan contra la cúpula de VP y el entorno de Guaidó”, dijo Noriega en una rueda de prensa donde se limitó a leer un comunicado y se rehusó a responder preguntas.

“Hasta hace 48 horas me consideraban como un diputado de prestigio y el mayor líder político del estado Sucre y ahora soy un corrupto, vendido, traidor, narcotraficante al mejor estilo del fascismo me expusieron al escarnio público y no solo pretenden lincharme política sino moralmente afectando a mi familia, mis padres, hermanos, esposa, mis hijos y a mis amigos e incluso a mis electores”, mencionó previamente.

Denunció también que el diputado Freddy Guevara le dio su número a militantes de VP luego de que éste acudiera al TSJ/ANC para pedir la nulidad de la última reforma al reglamento de interior y de debates.

“Freddy Guevara le dio mi número a los simpatizantes de Voluntad Popular para que me amenazaran me agredieron y eso es fascismo puro, eso ocurrió por denunciar un acto de totalitarismo cometido en la AN el pasado martes y al terminar se convocó a otra sesión sin informar de forma anticipada lo que se iba a tratar y sin que se dijera que se trataría de la reforma al reglamento de interior y de debate”.

Calificó a Guaidó y a la cúpula del G4 como un grupo al que no le gustan los cuestionamientos. “En la dictadura del G4 encabezada por Guaidó disentir es un delito, siempre he sido un hombre crítico y en el partido en el que milito y en el G4 pretenden aniquilar el pensamiento libre (…) es muy grave que el G4 quiera volver a la oposición en una mala copia del chavismo, no se puede defender a la Constitución violándola”.

“A Guaidó, Leopoldo López y Freddy Guevara les pregunto ¿esa es la democracia por la que tanto han luchado? Esa reforma al reglamento de interior y de debates es inconstitucional e ilegal no solo por su contenido sino por la forma en que se convocó esa sesión (…) con esa reforma se pretenden eliminar a los diputados suplentes quienes han cumplido su rol a cabalidad al suplir a los diputados principales que se han tenido que ir del país, algunos de forma justificada porque se les allanó su inmunidad y otros por irresponsabilidad autoexiliándose”, añadió.

Además, Noriega criticó a Guaidó por la desconfianza contra los diputados suplentes. “¿Por qué desconfían de los diputados suplentes?, tengo más de 8 años militando en Voluntad Popular y seguiré allí, no tiene autoridad política ni moral los autores del infeliz comunicado con el que anuncian mi expulsión sin una investigación”.

Además retó a la dirigencia de VP a debatir sobre los señalamientos de corrupción contra Guevara y el entorno de Guaidó.“Por ejemplo el soborno que Freddy Guevara recibió de Rafael Ramírez para salvarlo de la justicia, todos conocemos el lamentable caso del cucutazo, muchos se dice del desvío del robo de recursos de la ayuda humanitaria, es público el caso de la compra de una discoteca de España por parte de un testaferro de Guaidó conocido como Guayaba, todo lo que ha denunciado de la nueva vida del hermano de Guaidó y lo denunciado por el ex embajador Calderón Berti”.

“En sucre me conocen y saben el compromiso que tengo por rescatar el país (…) mientras las cúpulas se enriquecen cohabitan y negocian la gente pasa hambre, los hospitales y escuelas están cada vez peor, los hermanos emigran, nuestras luchas es contra ambas cúpulas contra el régimen de Maduro y el régimen transitorio de Guaidó, perdimos un año de grandes oportunidades, la ruta no se cumplió, la política de Guaidó fracaso y el régimen de Maduro sigue allí”, apuntó.

“En las próximas horas estaré anunciando acciones legales y políticas en función de resarcir mi derecho a la defensa”, finalizó sin dar detalles.