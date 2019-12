Víctor Cedeño, vicepresidente de Copei bajo Roberto Enríquez (actualmente asilado en la Embajada de Chile), asegura que la designación de una nueva directiva por parte del TSJ/ANC es un «quita y pon», y no duda en responsabilizar a Eduardo Fernández y su hijo Pedro Pablo Fernández de lo que ocurre en el partido.

“Quien sabe en qué instancia, que le produzca mayor dividendos al régimen, irán a poner a Mercedes Malavé”, agrega Cedeño.

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) acaba de aprobar la conformación de un Consejo Superior para Venezuela. ¿Por qué la corriente de Copei que usted representa se siente aludida?

-En efecto. Este es un consejo integrado por líderes del partido; como se refiere en la comunicación de la ODCA; así como la directiva del partido Copei legítimo que preside Roberto Enríquez.

-Nos sentimos interpretados allí; primero, porque fue una solicitud hecha por el Copei legítimo. Esto permite crear una instancia de participación efectiva para generar no sólo discusiones, sino también la elaboración de respuestas para la salida de este gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

¿Está convocada la llamada dirigencia histórica socialcristiana?

-Sí. Inclusive se señala en el documento a personalidades como el doctor Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Alvarez Paz, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Rodríguez Iturbe, José Curiel, Abdón Vivas Terán, Gloria Capriles, Ivón Attas, Julio César Moreno, y Román Duque Corredor, entre otros.

¿Qué opinan ustedes de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de destituir a Mercedes Malavé, presidenta de la otra corriente de Copei, para colocar a Miguel Salazar?

-Como es sabido por el país y por la militancia copeyana, esa es una situación creada por el régimen. Lo que llamamos los políticos serios de este país una camisa a la medida del régimen. Ellos comenzaron por el nombramiento de una comisión ad hoc; integrada por un señor que mientan Pedro Urrieta; además de Miguel Salazar.

-Luego, le aceptaron la aprobación de unos estatutos a la medida del régimen a Pedro Pablo Fernández y a Eduardo Fernández, y han hecho de esto una serie de circunstancias que van corrigiendo dependiendo de lo que le conviene o no al régimen. Entonces, esto no es extraño.

-Yo no creo que haya habido ninguna sustitución; sino que, por el contrario, se van acomodando, y poniendo a la gente en los sitios de acuerdo a las coyunturas del momento. Miguel Salazar es un contratista consumado del gobierno en la construcción de obras del llamado Barrio Nuevo Tricolor en el estado Vargas. Por alguna maniobra lo devolvieron a la dirección nacional ahora en calidad de presidente; y quién sabe en qué instancia que le produzca mayor dividendos al régimen irán a poner a Mercedes Malavé.

En el documento de la ODCA se habla de una corriente de Copei que actúa en complicidad con el gobierno. ¿Será esta de Eduardo Fernández la aludida allí?

-Los socialcristianos de Venezuela y la democracia cristiana internacional tiene muy claro que este grupo de ex militantes del partido, que está integrado por Eduardo Fernández, Mercedes Malavé, Miguel Salazar, Pedro Urrieta y otros – para no apelar a calificativos y no ofender a la audiencia de este periódico digital por donde me estoy dirigiendo al país – no ha tenido ni ha asumido ninguna responsabilidad dentro de los cuadros de dirección del partido; ni en los niveles parroquiales ni municipales ni estadales ni nacionales.

-Se trata de una gente escogida por el régimen, habiendo sido propuesta por Eduardo Fernández, a los fines de crear esa instancia de servicio y apoyo a las propuestas nefastas de la dictadura de Nicolás Maduro en contra del pueblo venezolano y en contra de la democracia.

¿Apoya su corriente partidista a Humberto Calderón Berti en sus posturas?

-Efectivamente, el verdadero partido socialcristiano Copei, el legítimo, que representa el sentimiento del pueblo copeyano está totalmente de acuerdo con la posición del doctor Calderón Berti. Nosotros creemos que, en su actuación, él ha sido muy respetuoso en sus declaraciones, y ha denunciado una serie de situaciones que lo que corresponde es investigarlas. Que sean los órganos respectivos los que se encarguen de eso, diría yo, de la AN y la Fiscalía colombiana, en el caso de Colombia.

-La dirección nacional del partido que encabeza el doctor Roberto Enríquez, y del cual formamos parte un grupo importante de la democracia cristiana, estamos a la espera de que estos organismos se pronuncien, a propósito de lo que el doctor Calderón Berti ha señalado. De manera que esto no puede extrañarnos. Por el contrario, en Copei nos sentimos felices; porque, con muchísima seriedad; con muchísimo respeto a la dignidad del pueblo venezolano, Calderón Berti ha revelado una serie de irregularidades que hay que corregir.

-Reitero que el Copei legítimo apoya al doctor Calderón Berti, y estamos conscientes del hecho de que estas revelaciones están orientadas, justamente, a ayudar a que el proceso que lideriza nuestro presidente encargado Juan Guaidó cada día sea más transparente y más efectivo en función del cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

¿Qué es de la vida hoy en día de Roberto Enríquez, quien lleva ya un cierto tiempo asilado en la embajada de Chile?

-Roberto es un preso desde hace dos años. Una persona que se encuentra impedida de ejercer sus derechos políticos que, evidentemente, no son negociables para nadie.

-Por otro lado, un gobierno como éste, dictatorial, que la arma un expediente a cualquier persona que denuncie la situación en la que estamos; que se pronuncie en contra de toda esta situación de atropello a los derechos constituciones del pueblo venezolano; evidentemente, que su situación es crítica. No es nada deseable.

-Pero, desde el punto de vista del ánimo, yo debo decirte que Roberto Enríquez está íntegramente dedicado a producir ideas que se suman a todo este cúmulo de discusiones que llevamos a cabo los venezolanos que trabajamos en la búsqueda de una salida democrática y constitucional a esta tragedia que encabeza Nicolás Maduro y su grupo de hampones y delincuentes.

Ha trascendido que el gobierno ha detenido a unas cuatro personas, vinculadas al caso de la masacre ocurrida a un pueblo indígena de Guayana. ¿Ha llegado el gobierno hasta sus últimas consecuencias, en ese sentido?

-Es evidente que, conociendo la forma de actuar de estos delincuentes; me refiero al gobierno nacional, no tengo duda en señalar que esas detenciones son parte de un montaje, para tratar de decirle al país legítimo, que están actuando. Los verdaderos delincuentes, los verdaderos asesinos sabemos que están acaparados por este gobierno. De manera que allí lo que hay es un vulgar montaje; donde a alguien lo han utilizado, para que aparezca como autor de los hechos; cuando los verdaderos culpables están bajo la protección del régimen.