Tras las nuevas sanciones impuesta por el Departamento del Tesoro a seis buques petroleros de Pdvsa, funcionarios opositores celebraron tal decisión.

«Con apoyo de nuestros aliados seguimos asfixiando a las dictaduras de Maduro y Cuba. Hoy @USTreasury sanciona a 6 buques petroleros utilizados para movilizar petróleo de Venezuela hasta Cuba. Las trácalas del régimen para eludir sanciones son infructuosas. ¡Seguimos!», indicó Carlos Vecchio.

«El Departamento del Tesoro de EEUU, anuncia el bloqueo de seis buques de PDVSA que transportan petróleo a Cuba… Debemos forzar la salida del régimen cubano de Venezuela», precisó Gustavo Marcano.

«Hoy, Estados Unidos tomó más medidas contra los intentos de Maduro y Cuba de robar los recursos naturales de Venezuela para su propio beneficio. Mientras el pueblo venezolano sigue marchando por los servicios básicos y la democracia, nosotros estamos con ellos», señaló Mike Pompeo.

Today, the U.S. took further action against Maduro’s and #Cuba’s attempts to steal #Venezuela’s natural resources for their own benefit. As the Venezuelan people continue to march for basic services and democracy, we stand with them. https://t.co/7m9KkMqbas #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 3, 2019