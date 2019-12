La ministra chavista de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, calificó al presidente de la AN, Juan Guaidó, como un «aborto político» de la 4ta. República, y que es por eso que ha cometido errores durante su gestión.



«Guaidó es un aborto político de la Cuarta República, es un aborto de Trump, por eso comete las barrabasadas que comete», señaló.

Instó Varela a las autoridades internacionales a que la sancionen «un millón de veces» y que la metan «en cuanta lista hay».

«Hay un asedio contra la República, no nos vamos a rendir. Estamos llegando a lo que debe ser, cada venezolano debe ser un soldado, no concibo que un venezolano no salga a defender la patria», expresó, durante una entrevista en VTV.

Comentó que es bueno que el pueblo venezolano esté politizado, «en el buen sentido de la palabra», ya que duda que haya alguna población en todo el mundo que lo esté como en el país.

Por otra parte, Iris Varela señaló que se ha logrado controlar el sistema penitenciario en un 100% y reiteró que el nuevo régimen está en un 98,5 en todo lo que tiene que ver con adultos y adolescentes

«Eso nos ha permitido explorar otras áreas de trabajo dentro de lo que es el nuevo régimen, logramos combatir el retardo procesal de todo lo que corresponde al Ministerio, a través de figuras como el Plan Cayapa, el régimen de confianza tutelado, los impulsos procesales, activando todo el aparato de justicia, convocado al Poder Judicial para que con todo el compromiso nuestro se logre abordar cada caso en particular y combatir el flagelo del retardo procesal», informó.