El dirigente del Psuv y constituyente, Francisco Torrealba, pidió que los resultados que emanen de la comisión investigadora de los hechos de corrupción en la AN, sean dados a la Fiscalía controlada por Tarek William Saab para que se haga la «investigación independiente» del caso.

«Esta investigación, con el apoyo de lo que se pueda adelantar, si es que se adelanta en la autoinvestigación, la tiene que llevar adelante la Fiscalía y estamos evaluando la posibilidad de que esto lo conozca la ANC y luego, para los pasos, si deciden salir del desacato, deben desincorporar los diputados que no están habilitados y que si proponen una elección el 5 de enero para que nosotros participemos en términos de ley, lo haremos con mucho gusto, estamos listos para analizar las distintas opciones», dijo Torrealba.

En ese sentido, aseguró que está de acuerdo con que se investigue «a todo el mundo», y que si hay empresarios corruptos que son chavistas, tienen que ser investigados también «y si le tocan sanciones, tienen que ser sancionado»; y lo propio con los diputados opositores, señalados en el reportaje de Armando.info por presuntamente firmar a favor de empresarios investigados por corrupción en Colombia.

«Por eso no estamos de acuerdo con la autoinvestigación porque es poco serio que te investigues tú a ti mismo, en este caso, el G4 no puede investigar al propio G4, ni siquiera metieron un diputado del bloque de la patria (…) El que esté involucrado en hechos de corrupción, sea del gobierno o de la oposición, tiene que ser investigado. No defendemos corruptos, sean que respaldan al gobierno o de estos que sean de aquí (la AN), en este nido de corrupción que huele a podrido, donde hay diputados todos del G4. Hay que hacer las investigaciones y queremos que sea independiente, no que se autoinvestigue, porque usted no puede ser juez y parte. Si se están autoinvestigando, queremos que sirva solo como insumo y soporte para que la investigación real verdadera e independiente la haga el órgano que le corresponde, que es la Fiscalía General de la República», apuntó.