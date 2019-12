Una de las piezas centrales en la denuncia de Armando.Info contra nueve diputados, en su mayoría de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, es una carta entregada a la Fiscalía General de Colombia el 9 de octubre en la que se exime a Carlos Lizcano y a la empresa Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado Carlos Rolando Lizcano Manrique ni su razón comercial Salva Food 2015, C.A.”.

La carta, con fecha del 20 de septiembre y entregada – según el portal – por Adolfo Superlano (ex Cambiemos) y José Brito (PJ), tiene las firmas de Conrado Pérez (PJ); Richard Arteaga y Guillermo Luces (VP); Chaim Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos (UNT).

La denuncia de Armando.Info asegura que el diputado Luis Eduardo Parra y su relación con Carlos Lizcano «es clave para entender esta historia».

De los seis diputados que firman la carta a la Fiscalía colombiana solo uno (Conrado Pérez) ha reconocido su firma. Tres (Luces, Vargas y Barrientos) alegan que sus firmas fueron forjadas, y dos (Arteaga y Bucarán) no han aclarado si la firmaron o no.

Pr su parte, Superlano asegura que la carta es «chimba» y José Brito – quien acusó hoy a Guaidó de corrupto e inmoral – dice que no firmó carta a favor de Saab.

A continuación un extracto de lo dicho por cada uno de los diputados hasta la fecha:

Luis Eduardo Parra (PJ-Yaracuy)

Tweet del domingo 1 dic 9:55 am: «ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA: #DENUNCIA: Existe un laboratorio de guerra sucia montado contra nosotros y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano, por una red de extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz y el portal http://Armando.info«.

Tweet del lunes 2 dic 5:11 pm: «Lo digo y lo asumo con seriedad, transparencia y responsabilidad no tengo nada que ver con la Comisión Permanente de Contraloría: estoy dispuesto y me someto a cualquier investigación, y todos lo saben comenzando por nuestros jefes. Aquí la prueba de lo que trataban de montar».

Adolfo Superlano (ex Cambiemos-Barinas)

Martes 3 dic: «Esa campaña es falsa. Esa firma es falsa porque ese documento que se entregó allá es chimbo. No lo entregamos».

Nada en su Twitter.

José Brito (PJ-Anzoátegui)

En rueda de prensa este lunes 2 dic: «Yo no conozco a Alex Saab. Yo solo respondo a comunicaciones que sean del año 2019 pero no he firmado nada para Alex Saab. (…) Ese tipo de estatus lo piden los abogados defensores de los que llevan causas allí, tanto así que la misma carta pero a otra persona llamada Mauro Liby señalado por una presunta estafa en el Cencoex le dan una parecida, firmada por Juan Guaidó”.

martes 3 dic dirigió un mensaje a Juan Guaidó. «Eres un corrupto sin moral ni ética» “Lo reto a que se someta a una profunda investigación. Te reto Guaidó a que te sometas a una investigación porque si hay corrupción. Él no tiene cualidad ni moral ni ética ni jurídica para allanar mi inmunidad”

En Twitter solo anunció la rueda de prensa del lunes, sin emitir otro comentario al respecto.

Conrado Pérez (PJ-Trujillo)

Sábado 30 nov, en la noche (antes de la publicación del trabajo): «Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta. Esa no es nuestra función. Nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga»

Martes 3 dic: «Firmé documentos para Salva Foods pero no para Álex Saab. El parlamentario, admitió este martes en rueda de prensa que firmó documento que declaraba cerradas las investigaciones a Salva Foods, empresa vinculada a Álex Saab, el empresario colombiano, cabecilla de la trama de corrupción con los CLAP.

También este martes 3 dic: «Te quiero decir Rafael Ramirez que ni tú ni tus 40 ladrones, ni tus sicarios tarifados me van a amilanar, me van a chantajear ni van a conseguir lo que procuran: que no se investigue y se sancione el robo de más de 30 mil millones de dólares. Vas a pagar tus delitos, cobarde».

Y más vía Twitter:

«Mis actuaciones han sido transparentes, ajustadas al rigor que exige la labor parlamentaria y apegadas a derecho. No tengo nada que esconder, no tengo por qué agachar la cara, desde el 30N había exigido se iniciarán las averiguaciones correspondientes ¿Por qué eso no se dijo?»

«Exijo que se aperturen todas las investigaciones que sean necesarias, no tengo nada que ocultar. Que investiguen mis cuentas, que hagan todas las diligencias que quieran nacional o internacionalmente, no van a encontrar nada porque no he incurrido en hechos ilicitos»

«No he dado carta de buena conducta, ni soy iglesia ni soy prefectura. Nosotros investigamos, sustanciamos y determinamos si existe o no responsabilidad, no avalamos ni absolvemos a corruptos, los combatimos»

Richard Arteaga (VP-Anzoátegui)

Domingo 1 dic: «Todos los diputados que pertenecemos a la Comisión debemos suspender nuestras funciones a fin de que las investigaciones necesarias se lleven a cabo».

En Twitter domingo 1 dic, 2:21 pm «Apoyo que todos los miembros de la Comisión de Contraloría AN nos separemos hasta llegar al fondo y cualquier otra que tome mi Presidente Juan Guaidó. Mi lucha de 9 años como Diputado está a los ojos de todos. Pido que esto no empañe el trabajo contra los grandes saqueadores del país».

Guillermo Luces (VP-Aragua)

Domingo 1 dic:»Hicieron un montaje a mi firma»

Apoyo irrestricto a la investigación solicitada por nuestro presidente Guaidó y desde ya me pongo a su disposición para acudir a la comisión investigadora y desmontar la burda falsificación que se le hizo a mi firma.

Chaim Bucarán (UNT-Anzoátegui)

Domingo 1 de dic: Hilo de Twitter: Rechazo todo acto de corrupción y pongo mi cargo a la orden

«Que casualidad que en pocos días vendrán anuncios de las autoridades españolas con respecto a las denuncias que hizo esta Comisión en contra de Gorrín y Ramírez; y ahora inicia está campaña de desprestigio en contra de quienes la integramos»

(Estuvo en Primera Página pero no se cubrió el tema)

Héctor Vargas (UNT-Zulia)

Lunes 2 dic «Falsificaron mi firma en documento para Alex Saab».

William Barrientos (UNT-Zulia)

Domingo 1 dic: «No tengo la menor idea de quienes están detrás de esos inconfesables señalamientos sin pruebas algunas porque NO existen, que tratan de horadar a quienes hemos luchado toda la vida en contra de la corrupción y de este Régimen perverso que ha saqueado el país».

Lunes 2 dic: «Tengo mi conciencia limpia porque no firmé ninguna carta» (Contacto telefónico con Primera Página)

José Luis Pirela, de Vente-Zulia

El trabajo menciona a Pirela quien acompañó la gira de diputados por Europa para denunciar a Rafael Ramírez.

En el trabajo de Armando.info aparece una cita de Pirela, tras aclarar que su participación en el viaje a Europa «fue para acompañar esa denuncia específica contra Rafael Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela».

“No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tenga nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría».

Lunes 2 dic: “No participé en el debate de los Claps ni en el informe porque no soy miembro de la Comisión de Contraloría, en lo que si participé es en las denuncias contra Rafael Ramírez ex zar petrolero que arruinó Pdvsa y contra Alejandro Betancourt del grupo de Derwick por el desastre que hicieron en el sistema eléctrico nacional».

Martes 3 dic: José Luis Pirela: Estoy abierto a cualquier investigación.

(Anaisa Rodríguez colaboró en este análisis)