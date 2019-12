El comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, reveló este martes que hasta la fecha han salido de Venezuela 4.700.000 ciudadanos, producto de la crisis política y económica que atraviesa el país.



«Al momento de esta entrevista hay 4.700.000 migrantes y refugiado venezolanos, el año 2020 podría comenzar con 5 millones de desplazados venezolanos. En el caso de Colombia hay 1.600.000 migrantes y refugiados venezolanos, es el país que más venezolanos tiene en la región, solo Barranquilla tiene 160 mil desplazados venezolanos. Ayer estuvimos en el puente internacional Simón Bolívar y cerca de 40 mil venezolanos están cruzando todos los días ese puente, muchos van por horas, días para buscar comida, medicina, pero otros 5 mil venezolanos no regresan, es decir, 5 mil venezolanos se nos están yendo por día», explicó Smolansky en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

El ex alcalde de El Hatillo, que también forma parte de los políticos exiliados indicó que su visita a Bogotá y a otras ciudades de Colombia, responde al interés por conocer el estatus migratorio de los venezolanos en ese país y seguir recabando testimonios de la migración forzosa, para ayudar a que el venezolano reciba el estatus de refugiado.

«Estoy en Colombia en una jornada importante por una semana, arrancamos en Barranquilla, ahora me encuentro en Bogotá, próximo a un encuentro con migrantes venezolanos que tiene como objetivo hacer mesas de trabajo con los desplazados venezolanos, seguir registrando testimonios de migración forzosa para abonar en el terreno de que el venezolano se le de el estatus de refugiado, cómo se han sentido en Colombia y pensando en futuro: cuáles son las políticas de repatriación en caso de una futura democracia para que el venezolano se motive a volver. Hoy esperamos tener una jornada fructífera en Bogotá donde tendremos reuniones con la OIM, Acnur y la Cancillería de Colombia y esta misma noche iremos a Medellín, 2 mesas de trabajo allá y así cumplir nuestro recorrido por 4 ciudades de Colombia», recalcó.

Smolansky habló sobre países que han colaborado para que los venezolanos puedan desplazarse de una manera menos compleja, sin embargo, recalcó que ha otros tantos de la región que han puesto más bien restricciones. La intención de esa gira, según explicó, es que se flexibilicen esas medidas.

«Hay varios países que todavía no han colocando restricciones migratorias, entre esos Colombia, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina, ahora bien, hay países que sí: Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y, al parecer, para el próximo año las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, podrían solicitar visa a los venezolanos. El venezolano hoy huye de un conflicto que ha generado una estructura criminal, por qué se va, en primer lugar por la crisis humanitaria, por el hampa, por la violación de DDHH, por la falta de servicios, agua y luz, y por el colapso económico».

Y continuó: «Hemos alertado que estos países deben flexibilizar estas restricciones. Ecuador hizo una pequeña excepción y ahora permite un corredor humanitario para que los venezolanos puedan utilizar este territorio por 10 días, siempre que demuestre que tiene visa para ingresar a otro país, como Perú o Chile. La región tiene que darle estatus de refugiado a los venezolanos desplazados y sino, buscar alternativas de protección e integración. Esto es muy duro para venezolanos, sobre todo en esta época de Navidad, son días tan especiales para compartir (…) A pesar de que es muy duro, para América Latina representa una oportunidad, porque el venezolano solo busca una oportunidad para trabajar y estudiar, y eso impacta positivamente para las economías de ese país».

Smolansky recordó que «parte de este encuentro, no solo en Colombia, sino Brasil, Costa Rica, busca no solo registrar testimonios, sino armonizar con gobiernos de los países receptores, destacar lo bueno y hacer observaciones a lo que no se está haciendo. Qué políticas se debe implementar para que los venezolanos puedan volver».

Antes de finalizar la entrevista insistió en que «la proyección que estamos haciendo nosotros es que en un año podríamos llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos sino hay una solución política».