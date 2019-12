Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, manifestó este martes que los Gobiernos de la región deben entender que la «brisa bolivariana» no es por Bolívar sino «por los pueblos».

«Tiembla la oligarquía. Se siente la brisa en Bolivia después del golpe de Estado nefasto, se siente la brisa en Chile después de los dictadores pinochetistas disfrazados de demócratas. Se siente la brisa en toda América, brisa bolivariana porque es de los pueblos… Son los pueblos que se levantan. Ojalá los liderazgos lo entendieran porque si no los pueblos se lo harán entender», dijo Cabello en un acto transmitido por VTV.

Aseveró además que Venezuela «sola no puede. Nosotros hemos resistido todos los ataques, no nos vamos a rendir, pero la tarea sería mucho más fácil si nosotros estuviéramos unidos antes los ataques del imperialismo. Si no fuese Venezuela, Bolivia y Cuba sola, sino que fuésemos un solo bloque, una fuerza».

«Hoy día este pueblo, la FANB y esta unión cívico militar se enfrenta al imperio más poderoso de todos los tiempos dirigido por unos locos que creen que el mundo les pertenece y no les importa matar gente. Nosotros los estamos venciendo y estoy seguro que nosotros venceremos cada vez que nos toque enfrentar al imperialismo norteamericano», puntualizó.