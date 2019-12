El economista y ex miembro principal del directorio de Pdvsa, José Toro Hardy, explicó este viernes que el país requiere de una inversión de, al menos, 25 mil millones de dólares o 30 mil millones de dólares por año, para recuperar la producción petrolera que se tenía hace 20 años.



Así lo expuso en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

«En algún momento tendrán que poner a funcionar las refinerías, pero el problema no se resuelve con eso sino resolviendo todo el problema en sí, lo que implica realizar inversiones y gastos entre 25 y 30 mil millones de dólares por año por los próximos 10 años para recuperar el nivel de producción que teníamos hace 20 años, eso nos indica el nivel de destrucción masivo de la industria petrolera. Venezuela era un país que vivía de la renta petrolera, ya no. Aquí se resolvió por la vía rápida acabar con la industria petrolera. El Estado no tiene posibilidad de hacer esas inversiones, si la queremos recuperar tendrá que venir de la mano del sector privado junto al Estado, de lo contrario, el petróleo se quedará siempre en el subsuelo».

Toro Hardy indicó que el grave problema de escasez de gasolina en el país, responde a que las refinerías no están dando lo que antes producían, sobre todo Amuay y Cardón; ahora -según agregó- depende de las importaciones.

«Nada más estaban trabajando parcialmente las refinerías Amuay y Cardón, entiendo que ahora tienen problemas, por lo tanto no están produciendo lo poco que producían. El país está dependiente de que llegue un tanquero, y llegará en algún momento y se solventará este problema por unos días y volverá después, porque la única solución es retomar la industria petrolera que teníamos, hacer las enormes inversiones de mantenimiento que se requiere en las refinerías y en toda la industria petrolera que, en líneas generales, está en el suelo», insistió.

«Y eso va parando progresivamente la economía. Es difícil entender esta economía atípica que tenemos. Por un lado no hay gasolina, no hay transporte, pero por otro lado hay boom minicomercial que pareciera que todo el mundo está feliz, pero ¿dónde está? en Chacao, Baruta, Lechería, al norte de Valencia, tantos bodegones…pero no sabemos cuál la vida útil de ese mini boom», añadió.

El experto en materia petrolera dijo que el PIB, nada más este año, cayó 35%, «ahora si le sumas lo que ha pasado en 6 años, puede haber disminuido 65%-75%, la economía ahora es 25% de lo que era hace 6 años, por supuesto el consumo de gasolina ha disminuido en la misma proporción», sostuvo.

Toro Hardy dejó bastante claro que la «destrucción» de la industria petrolera no tiene nada que ver con las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro.

«Las sanciones claro que inciden, pero no son la causa de esto. La destrucción masiva de la industria petrolera viene marcando mucho antes de las sanciones. Esto empezó en 2002-2004 cuando despidieron más 20 mil trabajadores de la industria, acumularon esos años de experiencia y los lanzaron a la basura. En los años siguientes subieron los precios del petróleo, por eso no sentimos lo que estaba pasando, pero sí estaba pasando. A partir de 2008 ellos modifican por vía habilitante la Ley de Hidrocarburos y crean unas condiciones irracionales. desde entonces la producción petrolera también ha sido vertiginosa, empezaron a expropiar, crear condiciones, y eso nada tiene que ver con sanciones. Todas las políticas monetarias ha sido una locura. Atribuirle a las sanciones lo que ocurre hoy en día es una excusa del gobierno para tratar de justificar el daño que ellos causaron, las sanciones son la guinda del pastel pero no son la causa de lo que está sucediendo», concluyó.