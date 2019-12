El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Psuv, Roy Daza rechazó este miércoles que los países que conforman el Tiar hayan aprobado más sanciones contra funcionarios cercanos a Maduro y aseveró que solo buscan una intervención militar en Venezuela.

«¿Crees que se reunieron en el tiar para mandarnos hallacas para navidad? No, están preparando las bombas que van a lanzar a nuestras ciudades», dijo en entrevista en Primera Página.

«No tiene sentido decir que van al Tiar para sanciones, porque buscarán progresivamente una acción militar. Es una intromisión a los asuntos internos del país porque aquí no se está peleando un país con otro», agregó.

Daza señaló que el Tiar ha sido activado porque la oposición ha perdido fuerza. «Esto pasa cuando todo el mundo sabe que la oposición que ha promovido un golpe de Estado va en caída, casi rodando por un tobogán y está tratando de levantar una perspectiva política».

«Todos esos países están haciendo intromisión en los asuntos de Venezuela, porque aquí lo que sucede es una pelea de oposición con gobierno y eso estamos resolviéndolo nosotros en la Mesa Nacional», rechazó.

Refirió a las protestas en Chile, Ecuador, Bolivia y aseguró que en esos países la oposición y sus mandatarios han buscado salidas políticas al conflicto, algo que a su juicio faltó en Venezuela en 2014 y 2017. «En Venezuela faltó en 2017 que el gobierno de EEUU no tuviera un plan para derrocar a Maduro y le faltó una oposición constitucional, que buscara salidas políticas a través de la Constituyente».

«Ahora el presidente Maduro busca un diálogo con factores importantes de la oposición y ha habido luz, porque el otro plan para salir de la crisis es el del señor autoproclamado a través de la invasión de fuerzas militares, el bloqueo y económico y el bloqueo diplomático».

Sobre la vinculación de diputados de oposición a Alex Saab y los Clap, Daza consideró que cualquier hecho de corrupción debe ser investigado. «Yo he aprendido que no hay corrupción buena o mala, o de un color o de otro, la corrupción es corrupción y no hay otra cosa que la aplicación implacable de la ley».

«Frente a los hechos de corrupción hay que investigar seriamente y ser sometida a la Fiscalía», destacó.

Asimismo, aseveró que en la AN hay una crisis política que ha generado estos hechos. «Hay un ataque de unos sectores de oposición contra otros y tienen razón, por qué quién explica la denuncia que hizo Calderón Berti a Juan Guaidó, sobre la operación Citgo».