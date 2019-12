El diputado a la AN Henry Ramos Allup (AD-Caracas) indicó este martes que los representantes del gobierno interino de Guaidó han asumido los compromisos de Venezuela en el exterior, porque Maduro no es reconocido por la mayoría de los países.

«Debemos estar atentos porque en juzgados nos demandan a sabienda de que estamos indefensos. Por eso Jose Ignacio Hernández reconocido por nosotros como procurador y por 55 países que no reconocen a Maduro, nos está representando en el exterior», dijo durante la sesión de este martes.

«Fueron ustedes los que firmaron los compromisos con Cristalex y con Citgo, no nosotros. Esos no son compromisos nuestros, pero ustedes no pueden decir que no pagamos los compromisos de Chávez o Maduro», puntualizó.

«¿Van a seguir con el discurso de que no han pagado los compromisos con las sanciones? No, porque los compromisos tienen que pagarse», agregó.

Allup destacó que Nicolás Maduro designó a Pedroza como procurador a pesar de que no tenía credenciales y rechazó «el tema de la indefensión en la que nos encontramos es patética».

«Además, a Pedroza no lo mandaron a la AN para ser juramentado. Nadie lo reconoce como procurador y eso significa que estamos en estado de indefensión. No puede tranzar ningún contrato, no puede promover testigos, ni pruebas ni arbitraje, no puede mostrar personas ni a árbitros de derecho», concluyó.