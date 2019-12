El diputado a la AN, Henry Ramos Allup, indicó este martes que los parlamentarios deben prepararse para cualquier escenario ante “fechorías del régimen” de Nicolás Maduro para los próximos días previo al próximo 5 de enero.

“Su operación consistió en tocar a algunos diputados, quienes cambiarían su voto o su posición cambio de dinero, yo no quiero ni siquiera creer en eso porque de verdad, por encima de nuestras diferencias, no creo que eso sea un medio eficaz para empuercar (sic) un recinto en el que todos desarrollamos nuestra actividad con nuestras diferencias y nuestros puntos de vista en contra”, expresó Ramos Allup durante su intervención en la sesión de la AN, transmitido por TVVenezuela Noticias.

En torno a los allanamientos de inmunidad parlamentaria agregó que “también se nos ha dicho, que se está usando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la persecución a algunos parlamentarios hechos con mucho tino, ‘fulano de tal no tiene suplente’, entonces hay que tocar a fulano de tal, hay que allanarlo, hay que inventarle cualquier delito, porque ese no tiene suplente, y si perseguimos a ese diputado, y lo agarramos y lo ponemos preso, o simplemente lo intimidamos para que se ponga a recaudo, esa curul queda vacía y es un voto menos para el circo, y lo han hecho con casos concretos”.

“Han podido ahorrarse todas estas maromas judiciales poniendo solamente presa a la gente, es más eficiente. Pongan aquí 4 pelotones de malandros, y cada vez que vayamos saliendo, nos agarran, nos montan en la perrera y nos tiran donde les da la gana, eso es más económico. Han convertido el nombre del Libertador en un coleto, para empezar lo que han hecho con la moneda, ojalá le cambiaran el nombre a nuestra moneda, porque la han empuercado, la han devaluado, la han perreado, la han pulverizado, la han encochinado de tal manera que han empuercado el nombre de Libertador, ¿qué pasó con el bolívar?”, acotó.

Sobre los cargos del TSJ oficialista a los 4 diputados, reiteró que “cada vez que nos oponíamos a algunos de los despropósitos de Chávez o Maduro éramos enemigos de la patria y por ahí venía una imputación de carácter penal, que es lo que siguen haciendo ahora, yo me pregunto si estos 4 diputados de antier, ¿qué delitos de traición a la patria cometieron?, ¿qué delitos cometió Carlos Lozano?, lo que pasa es que descubrieron que el suplente de Lozano, ustedes lo engancharon, lo cuadraron. Jorge Millán no ha traicionado a la patria, ¿se unió a alguna potencia extranjera para invadir aquí y quemarle el trasero a Nicolás?”.

“A ustedes solo los sostienen los militares y si ellos les sacan las bandeja, adiós luz que te apagaste. Se le apagó a Chávez que era un jefe, que era un caudillo, que fue quien los parió a todos ustedes, por tres días pero cayó, y ellos mismos (militares) lo volvieron a reponer, ustedes no están ahí por votos, sino por los militares que los mantienen ahí. Cuando los policías asesinaron a Jorge Rodríguez (padre), esos dos policías pagaron 18 años de cárcel. Dónde están los asesinos de Fernando Albán, dónde están los asesinos de Acosta Arévalo”, sostuvo.

“Ellos siguen creyendo que con la Operación Alacrán van a lograr mayoría y que no elijamos a Guaidó el próximo 5 de enero. Sabemos todo lo que está pasando y no podemos decir que podemos evitar las fechorías del régimen que estén dispuestos a cometer en los próximos días, preparémonos para cualquier cosa, para cualquier escenario, ellos mismo ha dicho que van a hacer lo posible y lo imposible para evitar que nosotros nos instalemos aquí el 5 de enero”, concluyó.

