El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que desde la oposición venezolana “viven en el narcisismo” político de creerse superiores a los demás.

“Dicen que nosotros desestabilizamos a Bolivia, pero siguen subestimando a su pueblo. La oposición debe decir a Trump que todo está bien y Guaidó está mandando. Creo que el cargo de Pompeo está guindando, si lo botan no digan que yo le dije a Trump. Este es un país en el que se va la luz en cualquier momento, entonces no entiendo cómo van a realizar votaciones vía Skype para la AN, eso no puede ser virtual, debe ser presencial”, afirmó en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

“Viven en el narcisismo político de creerse superiores”



El representante del Psuv atacó nuevamente a la oposición al asegurar que “Juanito Alimaña (Juan Guaidó) me dijo en persona que tiene el 90% del apoyo popular, apoyo en su casa será, yo le dije a Nicolás que Juanito Alimaña es un coco seco, ellos viven en el narcisismo político de creerse superiores. El año que viene llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones parlamentarias. Tenemos fusiles hasta para las milicias bolivarianas, y lo que ha llegado es calidad. Es absurdo que digan que yo quiero darle el poder a Calderón Berti”.

Finalmente, el oficialista expresó “que el dólar esté a más de 45 mil bolívares, es una guerra contra el país, pero hay que darle fuerza a la figura del petro. Hay varias tiendas y establecimientos usando el petro. Ahora sancionaron a Vizcaíno, y ellos creen que por eso van a traicionar a la revolución, hablan de cuentas bloqueadas que no existen”.