El partido Primero Justicia reconoció este miércoles que el 2019 ha sido un año de altos y bajos para todos los venezolanos, acompañado de «esperanzas y decepciones».

Así lo dijo el dirigente del partido Carlos Ocariz, quien explicó que esto ha «provocado desesperanza en muchos casos», pero que el compromiso que tiene el partido no desvanecerá en 2020, ya que están «negados a ceder ante un régimen que busca que el pueblo venezolano se acostumbre a vivir en penurias y con tantas limitaciones, a vivir en la miseria y con las migajas que quieran darle».

“Muchos países reconocen el trabajo que ha realizado nuestro presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, pero en el 2020 tenemos que seguir la lucha y la daremos con unas elecciones justas, libres, donde la gente pueda participar libremente y esa es la lucha de Primero Justicia”, señaló.

Por su parte Edinson Ferrer, secretario de organización de PJ recordó que “este partido nació para humanizar la política en Venezuela, para humanizar a la sociedad venezolana y para cambiar la historia del país, y ese cambiar pasa por nosotros mismos, es por eso que es importante que mantengamos el compromiso de apoyar cada sector, cada vereda, cada calle, que no haya un rincón de Venezuela sin una formación justiciera que busque la humanización de este país que le han hecho tanto daño”.

Ferrer aseguró que en el partido «hay una lucha y convicción muy fortalecida de sus principios y valores», pero reconoció en particular a Juan Pablo Guanipa. “Queremos agradecer la lucha, el empuje, el entusiasmo, la fuerza y el demostrar que es un justiciero completo, se trata del gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien a pesar de todos los atropellos no desmaya en esta lucha, no solo de los zulianos, sino de todos los venezolanos”, agregó en una nota de prensa.

Guanipa por su parte manifestó que “tenemos que recordar y seguir apoyando a las personas que por ser perseguidos han tenido que irse del país y siguen dando la lucha de donde se encuentran, porque eso es lo importante, que nos ha tocado una lucha en distintas trincheras, y quiero personificar en Julio Borges y en Tomás Guanipa a todos los que están fuera del país y que están dando la lucha por generar las condiciones para que se pueda lograr el cambio en Venezuela”.