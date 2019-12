Juan Guillermo Requesens, padre del diputado a la AN, Juan Requesens, aseveró este lunes que su hijo calificó su caso como un “sicariato judicial”, y reiteró en que son “mentirosos” en el juzgado cuando aseguran que los vecinos intervinieron en el momento de su detención.

“Como padre de un preso político, un atropello más, Juan manda a decir con su defensa de que esto es un sicariato judicial, asociado a la juez como a fiscales, él manda a decir que está bien, que está fuerte, que tiene que seguir adelante, lo que siempre dice, que está consciente que esto es un problema político”, afirmó Requesens a los medios de comunicación, en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

El padre del parlamentario detalló que “se pronunció el representante de relaciones exteriores, el señor Borrell, por la Unión Europea, y allí está lo que dijo la doctora Charity Flores, que esto está plagado de irregularidades, y unas irregularidades desde su detención hasta nuestros días, incluso como va a decir una juez de que esto es una opinión, esto es una decisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, producto del trabajo del grupo para detenciones arbitrarias”.

“Como va a venir un fiscal a decir que ha sido protegido por los vecinos, yo fui testigo visual desde la azotea cuando se lo estaban llevando, y ahí los vecinos no salieron, eso es embuste, eso es falso totalmente, ahí no hubo ningún tipo de violencia, y como va a estar Juan huyendo cuando salió en unos shorts y una franela, y una persona que supuestamente ellos quieren implicar, va a estar en su casa tranquilamente con esa vestimenta, ósea que son unos mentirosos, eso es falso de toda falsedad”, concluyó.

Por su parte, la abogada Charity Flores informó que “dos de los acusados en este juicio, tuvieron el derecho de la palabra. La juez dio respuesta con relación al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, y para ella eso no era una decisión, sin una opinión de este grupo de trabajo. El MP, por medio del fiscal Farik Mora, reconoció que esta detención fue arbitraria e ilícita, porque no había ni siquiera una orden judicial emitida por el TSJ en el momento de la detención. La juez consideraba que ella era el tribunal competente, aunque la Constitución dice que debe ser la sala de casación de la AN, la que debe juzgar a un parlamentario”.