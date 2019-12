La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que para los magistrados del TSJ oficialista no hay ley sino cumplir los caprichos de un «bufón», luego que declararan nula la modificación del reglamento interno de debate de la AN.



«Para esos “magistrados” de la infamia no hay Ley, sino cumplir órdenes y dictar “decisiones” absurdas e incoherentes. Su papel es seguir los caprichos de un bufón. Ellos representan una vergüenza y la verdadera degradación de valores que tanto daño ha hecho al país», precisó Ortega Díaz vía Twitter.

Por su parte el profesor de la UCAB, José Carrasquero, dijo que «valdría la pena que alguien declarara que ese TSJ espurio que hoy quiere invalidar que los diputados vía Skaype participen de las plenarias de la AN fue el mismo que autorizó que Chávez moribundo e inconsciente podía firmar vía digital decretos y etc».

Mientras tanto el experto en petróleo, José Toro Hardy, al respecto, manifestó que «como era de esperar el TSJ volvió a actuar como blindaje para garantizar los intereses del régimen que representa. El problema es ¿a quién representa ese régimen?».

Para esos “magistrados” de la infamia no hay Ley, sino cumplir órdenes y dictar “decisiones” absurdas e incoherentes.

Su papel es seguir los caprichos de un bufón. Ellos representan una vergüenza y la verdadera degradación de valores que tanto daño ha hecho al país https://t.co/0ysUto4lhp — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) December 19, 2019

Valdría la pena que alguien declarara que ese TSJ espurio que hoy quiere invalidar que los diputados vía Skaype participen de las plenarias de la AN fue el mismo que autorizó que Chávez moribundo e inconsciente podía firmar vía digital decretos y etc… — Jose V Carrasquero A (@botellazo) December 19, 2019