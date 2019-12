El diputado Luis Stefanelli (VP-Falcón) dijo a Infobae que Nicolás Maduro intentó comprar su voto con 1 millón de dólares y aseveró que como rechazó esa propuesta ordenaron su detención.

«A mí me ofrecieron un millón de dólares a través de diputado Goyo Noriega, quien me dijo que a él le habían ofrecido 50 mil dólares en diciembre y 950 mil dólares para el mes de enero. Me dijo que él lo estaba pensando porque él tenía muchos problemas que resolver. Mi respuesta fue que lo pensara bien, porque esas cosas tienen repercusiones muy graves», dijo en entrevista concedida a Sebastiana Barráez desde la clandestinidad.

«Lle respondí que no, que no tenía nada qué pensar, que por lo que a mí respecta pueden agarrar su millón de dólares y metérselo por el lado oscuro de la fuerza. En estas cosas lo que hay es la palabra de uno contra la del otro, pero ya los pasos que han dado, por ejemplo el diputado Noriega, indica que ha tomado la decisión de aceptar el soborno».

Destacó que hace 3 semanas denunció la «Operación Alacrán» y que ahora se ha develado este hecho al salir a la luz pública de Noriega y Perfecto recibieron sobornos. «Sin duda ellos pusieron en ejecución la Operación Plan Alacrán. La diputada Kelly Perfecto recibió 50 mil euros para que votara contra Juan Guaidó, en un anticipo. Yo denuncié en su momento que estaban ofreciendo un anticipo y que el pago restante se haría el 2 de enero, antes de la votación, y que podría llegar hasta a un millón de dólares. Sin duda que por esa denuncia me incluyeron en la última lista de allanamientos a la inmunidad parlamentaria«.

Consideró que la AN ha actuado correctamente frente a los casos de corrupción en los que se han visto involucrados diputados de distintos partidos. «Todo se ha develado. Lamentablemente los señalamientos no tenían la confirmación necesaria hasta que se destapó la olla, sin embargo la AN reaccionó eficiente y rápidamente destituyendo a todos esos diputados que estaban incursos en el caso de la Comisión de Contraloría, que no es por casualidad que dos de esos diputados, Brito y Parra, estaban al frente de la Operación Alacrán comprando votos entre la Oposición, pero como esto no les alcanzó y no le dieron los números, aplican la vía judicial para sacar del medio a quienes no le aceptaron esa oferta».

«Es muy grave, pero hay que señalar la importancia de que la gran mayoría de los diputados no se dejaron sobornar. Eso es importantísimo, porque indica que hay una situación moral prevaleciente en el cuerpo legislativo, que ha repelido y aguantado todo ese tipo de manipulaciones que aplican la frase de aquel conocido capo Pablo Escobar, “plata o plomo”. El que no acepte el dinero le aplican la violencia».