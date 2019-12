El diputado Ángel Caridad (UNT-Zulia) pidió este sábado a los opositores no hacerse eco de los ataques contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente (e) de Venezuela por más de 60 países.

«No soy amigo de @jguaido, no pertenezco a su estructura de confianza, pero como diputado digo con toda fuerza y sinceridad que es un luchador admirable, sincero, no populista, y muy valiente. No nos hagamos eco para destruir lo que hemos logrado. Dios con nosotros!», dijo vía Twitter.

Tras conocerse los señalamientos del portal Armando.Info en contra de nueve diputados de la AN de participar en una supuesta trama de corrupción asociada con los Claps varias voces han pedido la renuncia de Guaidó. El primero fue Enrique Aristeguieta Gramcko.

“Lo ocurrido dentro de la Asamblea Nacional es sumamente grave porque quienes supuestamente debían defendernos, estaban haciendo negocios con el régimen de Maduro, dándole oxígeno para mantenerlo en el poder, mientras millones de venezolanos sufrían como resultado de la crisis humanitaria. No tienen perdón de Dios”, dijo.