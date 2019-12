El monseñor José Luis Azuaje, presidente de la CEV, aseguró este jueves que la corrupción en todos sus sentidos debe ser rechazada, porque se trata de jugar con la necesidad de los más pobres.



«Hacerse del bien ajeno ante las necesidades del prójimo, para darle un término un poco más religioso, no tiene perdón de Dios. Ciertamente el jugar con los bienes que deberían de llegar a los pobres no tiene perdón de Dios, así sea el bien o un poquito nada más o lo que sea; no tiene perdón de Dios. Jesús tuvo como opción siempre a los pobres, a los más necesitados especialmente y a los niños, pero jugar con el futuro de tantas criaturas que hoy están desnutridas o que sencillamente te enriquezcas porque quieres tú gastar ese dinero en cosas porque ni siquiera tuviste la capacidad de generarlo con tu trabajo, pues no tiene perdón de Dios», señaló Azuaje.

Desde la semana pesada se está denunciando en la AN actos corruptos de al menos 8 diputados opositores, quienes habrían firmado documentos a favor de empresarios investigados en Colombia por malversar dinero. Incluso, en ello estaba inmerso el sistema Clap, que distribuye comida de baja calidad a los venezolanos.

Dichos actos son investigados por una comisión que precisamente tiene a diputados de la misma organización política que los señalados. Parlamentarios como Américo De Grazia han afirmado que esta comisión no dará resultados creíbles.

Por otra parte, el católico indicó que en los venezolanos todavía hay un «sentido de libertad» en el corazón, y que es por eso que se atreven a decir cosas y a hacer cosas.

«Acciones, actividades en función del hermano, yo creo que nuestra familia ha cumplido un rol protagónico en el sentido de meternos en la conciencia, en el corazón de los venezolano. No puedo decirte todos, pero sí una gran mayoría venezolana con los valores que nos hacen vivir, que nos hacen crecer con dignidad», dijo Azuaje.

En ese marco, aseveró que para el 2020 hay que trabajar en conjunto y no pensar que alguien vendrá a rescatar al país y a solucionar todos los problemas. «Tenemos que meternos nosotros en los conflictos y solucionarlos, eso es algo fundamental», señaló en entrevista con Román Lozinski.

«Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos mucho que decir y muchísimas cosas que hacer en función de lo político, de lo único, de lo cultural, de lo social, porque tenemos un país inmensamente rico y la mejor riqueza que tiene son cada uno de nosotros los venezolanos», expresó.